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曾雅蘭換夫爽玩3P 侯昌明飆：請潔身自愛

2017/01/13 16:52

《飢餓遊戲》侯雅蘭與王仁甫、蕭景鴻大玩三貼。（中視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕人妻曾雅蘭、王婉霏與MEI重口味，竟大玩「換夫遊戲」！中視《飢餓遊戲》特別企劃邀請三對藝人夫妻前去宜蘭進行錄影，並且上演「夫妻本是同林鳥，飢餓來臨各自飛」的戲碼，沒想到讓正牌老公侯昌明、劉畊宏、蕭景鴻妒火上身，侯昌明更飆罵曾雅蘭要潔身自愛，而孫協志在旁一個人慘被笑是孤單老人！

《飢餓遊戲》侯昌明要操作王婉霏做一些害羞動作。（中視提供）孫協志、王仁甫、許孟哲主持的《飢餓遊戲》邀請侯昌明和曾雅蘭、劉畊宏和王婉霏、蕭景鴻和MEI三對夫妻。（中視提供）

關卡開始前進行分組時，三位人妻得知不能和自己老公一組，曾雅蘭聽到後立馬跑去黏住王仁甫，讓侯昌明趕緊拉開老婆不悅地說：「我這個老婆不知道在興奮什麼！」而王婉霏則很興奮地拉著許孟哲說：「我要選小鮮肉。」令三位老公看得不是滋味。

第一關卡各組成員間就有親密互動，王婉霏被安排被侯昌明操作做些害羞的動作，讓她的臉紅得不得了，而丈夫劉畊宏在旁妒火上身地說：「這什麼動作啊！」侯昌明也好不到哪去，曾雅蘭這組必須大玩「三貼」，三人緊密貼在一起操縱大筷子夾起玩具鴨，曾雅蘭則很開心地喊著我要站中間，還一臉享受樣地趴在王仁甫背上，讓侯昌明在旁忍不住說：「曾雅蘭麻煩妳潔身自愛一點，這集發她根本就是來享受嘛！」王仁甫還補槍說：「我現在才發現雅蘭姐身材好好喔！」令侯昌明在旁更氣到說不出話來！孫協志笑得合不攏嘴地說好險我是單身比較自由。

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