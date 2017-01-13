（影音）田中清桃騙子連環爆 唐立淇早就這樣說！

唐立淇因為時常準確說出未來趨勢，被許多人稱為國師。（翻攝自唐立淇臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈騙子近日頻頻被揭發，先是《灣生回家》作者田中實加被踢爆根本不是「灣生」、而是土生土長的台灣人，後來有「越南林志玲之稱」的海倫清桃，又自爆身世、學歷和年齡都造假，甚至控訴跟結婚18年的老公戴先生無性生活還被家暴。而近日，連「生活玩家」Paul也被陳沂質疑柏克萊學歷照假，但Paul本人則否認。對此，星座專家唐立淇其實早就直言，最近就是「騙子當道然後被揭穿」的天象。

田中實加（左起）、海倫清桃和Paul都接連被質疑造假。（牽猴子提供、翻攝自海倫清桃、Paul臉書）

唐立淇之前因為在個人臉書發文表達對田中實加說謊的看法，卻在文中疑似也隱涉以故星座專家薇薇安也是騙子，遭到許多人非議。不過唐隨後也在粉絲團發文，並融合星象表示，由於海王星自2011年起回到雙魚座，「可說詐騙事件不斷，騙徒當道，騙術滿街」，唐更直言，田中實加絕對只是冰山一角，只是因為騙太大才被揭發，更反問「偽君子式的假學歷、假經歷、假論文、假證照不也滿天飛嗎」？

此外，唐過去多曾多次在直播中說去年12月和今年1月會是對立衝突不斷、人心惶惶的時刻，11日更表示自己曾說過在「金星、火星都在雙魚座」的1月，每天都可以看到灑狗血的連續劇，且這個星象還會持續到1月底，「是小咖的時候開始騙，騙到變成大咖就會被揭穿」，今年2月跟8月更可能會有多騙子被揭發。

唐立淇臉書貼文。（翻攝自唐立淇臉書）

相關影片：講騙子在開頭和45：00（影片擷取自唐立淇臉書，如遭移除敬請見諒）