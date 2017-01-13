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男星在拍攝片場 愛哭又小酌

2017/01/13 16:21

余秉諺要求老婆（王瞳飾）離開他，為的是不要讓老婆跟著自己背債吃苦。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕余秉諺在民視《阿不拉的三個女人》中哭到不成人形，連導演還封他視劇組中最愛哭的一位，算是大家公認的愛哭鬼，不僅如此，余秉諺還有一個封號叫做酒鬼，因為時代劇的背景下需要喝酒應酬演出，余秉諺常在片場小酌，他笑說：「會控制在五分醉，畢竟是演戲嘛」。

余秉諺面臨劇中爸爸過世以及生意失敗，讓他整個人超低潮。（民視提供）

余秉諺在劇中飾演反派角色茂林，從面臨劇中爸爸過世以及生意失敗，讓他整個人哭到不能自己，在整個人最低潮的時候，他的性格突由惡轉善，甚至還要求老婆（王瞳飾）離開他，還寫拿出離婚協議書，為的是不要讓老婆跟著自己背債吃苦。

民視《阿不拉的三個女人》面臨快劇終的情況下，余秉諺表示這一部戲真的讓他換了一個人，從他開始進劇組一直被否定之下，還有戲劇前輩肯帶著他一起訓練，讓他真的很開心。

問及余秉諺現實中有跟老婆因為經濟上的事情吵架嗎？他表示現在拍戲滿檔讓他很開心，因為金牛座的他情願工作滿檔也不要空等工作，跟劇中茂林很相似，希望能做出一番事業讓人刮目相看。

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