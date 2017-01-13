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首頁 > 婉君推

（影音）六月女兒打針初體驗 大哭完下一秒竟然...

2017/01/13 16:31

六月的女兒Shinny（右）可愛萌眼受到不少網友喜愛。（翻攝自六月臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星六月和演員李易結婚後感情生活相當甜蜜，繼萌兒Star後，去年又生下可愛女娃Shinny，一家四口生活幸福。六月常常在臉書分享育兒趣事，受到很多粉絲歡迎，今天Shinny終於要面對每個孩子的惡夢，李易帶著Shinny到醫院施打疫苗，雖然Shinny在碰到針頭時立刻就哭出來了，但下一秒立刻張著萌眼安靜，讓網友看了大讚她很勇敢。

李易（左）帶著Shinny（右）到醫院施打疫苗，Shinny痛到大哭。（擷取自六月臉書）

六月因為今天有工作在身，沒辦法陪著Shinny到醫院打疫苗，不過心繫女兒的她，在臉書分享李易傳給她的影片，影片中可愛的Shinny，原本還一臉茫然的左看右看，等到針頭戳進手臂後，馬上變臉痛哭。

Shinny只哭一秒，馬上淡定轉為可愛萌臉，讓網友大讚勇敢。（擷取自六月臉書）

不過神奇的是，Shinny只哭了一秒，馬上恢復可愛萌娃模樣，圓睜睜的大眼超級可愛，六月看了感動表示Shinny「真是天使啊」，也有大票網友大讚她勇敢，還有網友被她一秒變臉的可愛模樣萌到，直呼「看完感覺戀愛惹」。

相關影片：影片擷取自FaceBook，如遭移除敬請見諒。

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