怕他想到過去？王仁甫補槍孫協志

孫協志（中）被王仁甫（右）戳中傷處，笑他回家沒人陪。（翻攝自孫協志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由孫協志、王仁甫和許孟哲主持的綜藝《飢餓遊戲》，邀來三對藝人夫妻檔，沒想到將三對夫妻分開另組隊伍，又發現三對不按分組站在一起，而是又黏在一起，讓孤家寡人的孫協志眼紅放話，卻遭王仁甫補槍：「我們要多陪他，不然他會很容易想到過去。」

節目邀來三對夫妻，讓孤家寡人的孫協志遭笑是孤單老人。（翻攝自孫協志臉書）

據《ETtoday》報導，節目邀來侯昌明、劉畊宏、蕭景鴻三對夫妻，人妻大方拋棄老公「換夫」，也不忌諱和異性肢體接觸，讓老公看了猛吃醋，侯昌明最後也忍不住感嘆「這集發她根本就是來享受嘛！」並要老婆克制一點。

孫協志（左１）搭檔王仁甫和許孟哲主持《飢餓遊戲》。（翻攝自孫協志臉書）

三對夫妻雖然被分開，但是在空檔還是並肩黏在一起，讓好不容易分好組卻被閃的孫協志無奈地說：「我知道平常你們都一對一對走在一起，但是拜託我們已經分好隊了，三位人妻可不可以多關愛自己的組員。」遭眾人笑是孤單老人後，王仁甫在一旁笑稱「因為我們回家都有人陪，但孫協志沒有啦！所以我們要多陪他，不然他會很容易想到過去！」笑翻眾人。