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程安琪被迫學煮菜 坦言有點恨媽媽

2017/01/13 16:02

總鋪師程安琪老師，承襲了媽媽一身的好手藝，將在節目中傳授媽媽的私房菜。（中視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕今晚由康康帶路找尋總鋪師記憶中溫暖的好味道。康康與安妮在中視《我家有個總鋪師》中，走遍大台北尋找到四位身懷絕技的大師，再循線尋找到有著獨家私房家傳菜的程安琪老師，並且大嚐程安程老師繼承來自傅培梅大師的好手藝。

康康與安妮在節目中，再循線尋找到有著獨家私房家傳菜的程安琪老師。（中視提供）

旅途中訪到毫芒雕刻家時，一向熱愛挑戰的安妮躍躍欲試，沒想到迎來的挑戰是要在0.5毫米的筆芯上刻字，讓安妮瞪大眼的喊：「怎麼可能，我沒辦法！」而雕刻師傅卻在短時間內，迅速的在細小的筆芯上，刻上主持人的名字，讓兩位驚呼連連，尤其是觀賞到刻在鉛筆筆芯上頭的一匹馬，讓閱歷無數的康康驚呼不可置信。

本集的總鋪師程安琪老師，承襲了媽媽一身的好手藝，將傳授媽媽的私房菜，當她一邊流利的切菜一邊專注的跟主持人聊天時，看的康康一身冷汗，而程安琪老師卻開玩笑的說：「你沒看到我只有九根手指頭嗎？」

學做菜的安妮說如果以後有女兒，一定也要教她做菜。（中視提供）

程安琪老師每當做起媽媽的自創菜時，總是會想起過去與她一起工作的時刻，提到家傳的廚藝，曾經是演員的她，正準備要在演藝圈大放光彩之際，因為母親的生病，被迫回家學習烹飪，繼承母親的衣缽。

程安琪提到：「當時被要求離開電視圈時，對母親雖有怨恨，但跟在母親身邊研究做菜這麼多年，反而要感謝她，讓我有機會傳承中國菜的好味道。」被程老師感動到的安妮則說：「如果我以後有女兒，我一定也要教她做菜。」

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