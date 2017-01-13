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田中清桃後繼有人？陳沂質疑Paul高學歷也造假

2017/01/13 16:06

陳沂（左）質疑Paul（右）的學歷造假。（合成圖，翻攝自陳沂、Paul臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼《灣生回家》的作者田中實加和「越南林志玲」海倫清桃的身分都造假後，之前曾上節目爆料海倫清桃的「保時捷」偏差價值觀、號稱身家上億的Paul（本名朱柏仰），近日也被陳沂質疑學歷造假，演藝圈騙子疑似再+1！

Paul（右）曾上節目爆料海倫清桃（左）的偏差價值觀。（擷取自YouTube）

此事起因於陳沂看到Paul上節目爆料後，在臉書發文問Paul是誰，為何總是用包括「夜店達人」、「生活玩家」等稱號上節目當名嘴，雖然當時Paul回應「難道我開過夜店也要跟她說嗎」反擊，但11日陳沂又於臉書上發文質疑，Paul自稱畢業於柏克萊大學，還在華爾街工作過好幾年，如果真的是很有才能的人，為何願意放下光環在演藝圈上通告，甚至連自己的老婆也帶出來？

Paul的英文程度糟到質疑。（翻攝自陳沂臉書）

隨後，陳沂還貼出一張Paul之前上《大學生了沒》講了一句台式英文「Today's weather is 24度」的截圖，表示真正的美國人應該是講「It's 24 degrees celsius」，氣溫也會用「temperature」，一個擁有柏克萊高學歷、又是華爾街財經專家的人，怎麼會犯這麼初階的錯誤？

更奇怪的是，Paul之前和好友沈玉琳上《康熙來了》時，先是強調自己畢業於全美第二名的柏克萊電機系，後被蔡康永詢問那為何是去華爾街工作時，又說自己研究所念的是金融，然而，Paul不僅之前秀出的畢業證書上寫得是「Computer Science電腦科學）」而非Electrical Engineering（電機）」，他給媒體的學歷也是柏克萊加利福尼亞大學電機碩士畢業，重重疑點令人匪夷所思。

Paul曾自稱自己是柏克萊電機系畢業。（合成圖，翻攝自陳沂臉書）

而根據《鏡傳媒》報導，用Paul的本名的英文拼音「Bor-Yang Chu」在柏克萊校友網站搜尋，僅有一筆就讀時間1996年到1998年、「Computer Science（資訊工程）」學士的資料，和Paul之前說自己是1991年到1995年就讀的資歷不符。

此外，Paul的老婆咪咪接到詢問電話時也以「不回答陳沂所提出的好奇」拒絕受訪，甚至掛電話，而Paul本人對於學歷問題更是直言自己沒說過自己念金融研究所，後來被提醒是在《康熙》說的，又改口「不然你們去問蔡康永」，甚至發飆嗆說「陳沂是警察嗎」，表示自己不想炒新聞，再問下去大家以後很難合作。

陳沂臉書全文。（翻攝自陳沂臉書）

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