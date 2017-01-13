海倫清桃話題延燒 住家風水竟是極惡前三名

海倫清桃（左圖、右圖左一）曾上命理節目《風水！有關係》。（合成圖，翻攝自海倫清桃臉書、擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕越南籍藝人海倫清桃近日接連爆出身世、學歷造假，已有結婚18年的丈夫以及沒性生活、慘遭家暴，戲劇性人生如同八點檔，而更驚人的是，海倫不僅有悲慘人生，4年前上命理節目《風水！有關係》，其住家竟然也被列為「極惡風水前三名」！

海倫清桃居家風水被封為前三惡。（擷取自YouTube）

在當集節目中，海倫的住家曝光後讓主持人小禎、佩甄以及命理師詹惟中超驚嚇，由於海倫飼養狗、魚等寵物，屋裡氣味濃厚，詹更直言海倫家有「6個招陰的格局」，包括雜物太多導致門不能全打開、祭祀祖先的不宜用假花等等，且海倫家中的紅龍死掉後，她拿魚缸來當置物箱，更容易形成棺材煞！錄影完後，海倫的家更節目被列為3年內的「極惡風水前三名」。

而根據《蘋果日報》報導，詹惟中今日表示，自己至今對於海倫的住家頗有印象，雖然後來海倫有聽從自己的話好好整理居家環境，也幫助到了她2年後的運勢，但是由於算命的話「她的性格與處事智慧也需一併考慮進去」，所以她最近才會發生這麼多大事。

海倫清桃在節目中自述悲慘身世。（合成圖，擷取自YouTube）

此外，當時海倫清桃還有將自己離奇的「悲慘身世」敘述一次，包括小時候因為掉護照留在越南，長大之後媽媽買早餐時車禍過世、姐姐下班時車禍過世以及弟弟跳橋自殺等等，諷刺的是，當時心直口快的小禎直接反問說「護照掉了可以重瓣」，不過海倫以「越南當時還在進步中」帶過。而當時海倫被問到要不要求桃花運時，也說自己比較想要健康運，推測可能跟已經結婚有關係。