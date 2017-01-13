限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

棄高薪入政壇 張善政：自己跳下去做比較沒話講

2017/01/13 15:11

張善政受邀公視《誰來晚餐》，來拜訪創業6年的新創公司負責人吉正然。（公視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕前行政院長張善政受邀公視《誰來晚餐》，來拜訪創業6年的新創公司負責人吉正然。 4年多前，張善政放棄Google的高薪，出任行政院政務委員，之後擔任3個多月的行政院長，被認為是最親和也最敢言的院長。

張善政說：「如果你有跟政府打交道、做生意的話，你就會感覺說，政府眼中業界都是唯利是圖的廠商，我覺得這個心態不太好。」因為「看不慣」政府看待民間的方式，張善政選擇踏入政壇，「自己跳下去做比較沒話講」。

短短一個小時的午餐，張善政從政治、產業一直聊到家庭。（公視提供）張善政（右二）受邀公視誰來晚餐。（公視提供）

張善政認為政府科技方面的能力顯然是需要靠民間，正所謂「技藏於民」，而科技政務委員有些影響力，至少能改變科技圈政府跟業界的互動。

在談論國家大事的同時，張善政幾乎沒有停下筷子，君儀媽媽做的這頓飯很有家常味道，不禁讓張善政想起過去與媽媽相處的記憶，氣氛頓時變得感性。張善政高齡85歲的媽媽已經失智10幾年，這些年來他們幾乎沒有互動。他回想以前在台大念書時，媽媽把家裡照顧得很好，還燒得一手好菜，當時沒有住學校宿舍，下課後不會跟同學在學校和太久，為的是要回家吃媽媽煮的飯。

短短一個小時的午餐，從政治、產業一直聊到家庭，行程滿檔的張善政結束後便要趕往接下來的會議。張善政對阿吉的創業蠻有信心，反而比較擔心他的太太君儀，希望透過這次節目能讓她對先生的事業更有信心，也能多體諒和包容。

相關新聞

推薦新聞
海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
2017/01/13 07:50
前妻返台睡他家 葉啟田不忘正妹女兒 前妻返台睡他家 葉啟田不忘正妹女兒
2017/01/13 07:06
海倫清桃延燒表特版 網友討論的是這個… 海倫清桃延燒表特版 網友討論的是這個…
2017/01/13 07:23
AV女優嘆「不相信任何人」 醞釀引退案情不單純 AV女優嘆「不相信任何人」 醞釀引退案情不單純
2017/01/13 07:41
小三公開完事照！昔日男偶像背著老婆開房間還累積點數 小三公開完事照！昔日男偶像背著老婆開房間還累積點數
2017/01/13 06:59
不碰海倫清桃被指是同志 戴發奎這樣解答... 不碰海倫清桃被指是同志 戴發奎這樣解答...
2017/01/13 07:52
泣訴家暴無性18年 律師建議海倫清桃這樣做… 泣訴家暴無性18年 律師建議海倫清桃這樣做…
2017/01/13 09:54
重摔肋骨差點斷 林志穎神復原繼續玩 重摔肋骨差點斷 林志穎神復原繼續玩
2017/01/13 10:52
想演中國人罵日人鬼子 H奶女星讓強國人高潮惹 想演中國人罵日人鬼子 H奶女星讓強國人高潮惹
2017/01/13 11:45
感恩生命的天使 Selina：都是看我裸體的人 感恩生命的天使 Selina：都是看我裸體的人
2017/01/13 07:02
黏身後磨蹭！星媽搭捷運被性騷火大PO網 黏身後磨蹭！星媽搭捷運被性騷火大PO網
2017/01/13 09:58
不倫職棒選手被抓包 人氣模特兒改名拍AV 不倫職棒選手被抓包 人氣模特兒改名拍AV
2017/01/13 08:00
新婚當月偷吃學妹被活逮 演員交出音檔助妻告贏小三 新婚當月偷吃學妹被活逮 演員交出音檔助妻告贏小三
2017/01/13 11:39
刪光恩愛PO文 《六弄》男星爆分手 刪光恩愛PO文 《六弄》男星爆分手
2017/01/13 12:19
田中清桃後繼有人？陳沂質疑Paul高學歷也造假 田中清桃後繼有人？陳沂質疑Paul高學歷也造假
2017/01/13 16:06
（影音）只穿小褲褲裸泳 福原愛大呼「爽歪歪」 （影音）只穿小褲褲裸泳 福原愛大呼「爽歪歪」
2017/01/13 14:51
李英愛成最強紅娘 《師任堂》義大利誕佳偶 李英愛成最強紅娘 《師任堂》義大利誕佳偶
2017/01/13 12:59
暌違20年 蜜拉登台出賣《惡靈古堡》 暌違20年 蜜拉登台出賣《惡靈古堡》
2017/01/13 09:24
挺劉樂妍！陳沂：她不是為人民幣改口稱中國人 挺劉樂妍！陳沂：她不是為人民幣改口稱中國人
2017/01/13 14:59
（贈票／影音）朴寶劍2會台灣粉絲 萌笑比愛心甜喊「我愛你們」！ （贈票／影音）朴寶劍2會台灣粉絲 萌笑比愛心甜喊「我愛你們」！
2017/01/13 12:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.