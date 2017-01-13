棄高薪入政壇 張善政：自己跳下去做比較沒話講

張善政受邀公視《誰來晚餐》，來拜訪創業6年的新創公司負責人吉正然。（公視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕前行政院長張善政受邀公視《誰來晚餐》，來拜訪創業6年的新創公司負責人吉正然。 4年多前，張善政放棄Google的高薪，出任行政院政務委員，之後擔任3個多月的行政院長，被認為是最親和也最敢言的院長。

張善政說：「如果你有跟政府打交道、做生意的話，你就會感覺說，政府眼中業界都是唯利是圖的廠商，我覺得這個心態不太好。」因為「看不慣」政府看待民間的方式，張善政選擇踏入政壇，「自己跳下去做比較沒話講」。

短短一個小時的午餐，張善政從政治、產業一直聊到家庭。（公視提供） 張善政（右二）受邀公視誰來晚餐。（公視提供）

張善政認為政府科技方面的能力顯然是需要靠民間，正所謂「技藏於民」，而科技政務委員有些影響力，至少能改變科技圈政府跟業界的互動。

在談論國家大事的同時，張善政幾乎沒有停下筷子，君儀媽媽做的這頓飯很有家常味道，不禁讓張善政想起過去與媽媽相處的記憶，氣氛頓時變得感性。張善政高齡85歲的媽媽已經失智10幾年，這些年來他們幾乎沒有互動。他回想以前在台大念書時，媽媽把家裡照顧得很好，還燒得一手好菜，當時沒有住學校宿舍，下課後不會跟同學在學校和太久，為的是要回家吃媽媽煮的飯。

短短一個小時的午餐，從政治、產業一直聊到家庭，行程滿檔的張善政結束後便要趕往接下來的會議。張善政對阿吉的創業蠻有信心，反而比較擔心他的太太君儀，希望透過這次節目能讓她對先生的事業更有信心，也能多體諒和包容。