YG練習生被管超嚴 BLACKPINK爆料...

BLACKPINK在去年出道，憑著獨特曲風迅速竄紅。（翻攝自BLACKPINK臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「BLACKPINK」去年出道便以獨特的曲風迅速竄紅，和師兄「BIGBANG」同屬「YG娛樂」的她們，日前上節目爆出公司對藝人的「六大禁令」及練習生時期的管理方式，讓主持人和不少粉絲大吃一驚，粉絲得知後表示，原以為最開放的YG娛樂竟然管的這麼嚴格。

Jisoo（左）和Rosé上節目談到YG的超嚴禁令，讓不少網友大呼對開放的YG改觀。（翻攝自MBC）

BLACKPINK成員Jisoo和Rosé日前上節目談及公司合約明文記載了六大禁止事項，分別為酒、菸、夜店、駕駛、整形及戀愛，Jisoo表示怕酒後駕車，所以不允許旗下藝人考取駕照，但若經過公司許可也還是可以做遭禁止的事情，主持人再提到傳聞男女練習生是被禁止同處一個空間裡，Rosé甚至表示男女練習生用餐時間會刻意錯開，如果時間到了但還有異性仍再用餐，經紀人或助理就會出面擋住視線，直到出道後這個禁令才解除。

Jisoo在練習生時期曾被SM娛樂星探力邀進公司。（翻攝自MBC）

Jisoo也分享出道前在YG家族演唱會上遇到SM的星探，對方不斷積極說服她加入SM進入演藝圈，由於當時她已是YG非公開的練習生不能直接表明身分，對方最後有所查覺追問她是哪間公司，讓她覺得好笑的想：「你都在YG Family演唱會上看到我了，我還會是哪裡的練習生呢！」