都是1999年出生 子瑜登四大女神榜

子瑜自選秀節目《SIXTEEN》受到關注，美貌驚艷網友，隨後從TWICE出道。（組合圖，翻攝自網路、韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演藝圈年年推出新人男團、女團，除了有「四大男神」外，現在更有新一代1999年出生的四大女神，繼先前1994年出生的f（x）成員Krystal、Miss A成員秀智及Girl's Day成員惠利，被選為女團中擁有超高人的94line，近來網友更選出最新99 line的火紅新星，其中台灣女孩「TWICE」成員子瑜，也並列四大女神之一。

金度延同樣從選秀節目脫穎而出，外型高挑纖瘦，頗受粉絲歡迎。（組合圖，翻攝自韓網、網路）

網友近期選出新一代四大女神，她們全是1999年出生，分別為人氣女團「I.O.I 」金度延、少女時代師妹團「Red Velvet」Yeri、「TWICE」子瑜以及「April」娜恩。

Yeri出道前曾以SM ROOKIES身分，在《SMTOWN Live》演出，出道後備受粉絲喜愛。（組合圖，翻攝自網路）

娜恩出道不到1年就擁有高人氣，長相甜美，在團體中更是門面擔當。（組合圖，翻攝自韓網、網路）