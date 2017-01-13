（圖多）蜜拉守約合體李準基 手指愛心宣傳《惡靈古堡》大展跨國友情

李準基（左）與蜜拉喬娃維琪今在韓合體宣傳《惡靈古堡：最終章》。（翻攝自mydaily）

〔記者陳立妍／綜合報導〕韓星李準基近期在韓劇《步步驚心 麗》扮韓版「四爺」人氣激升，首次打進好萊塢在電影《惡靈古堡：最終章》扮狙擊手，也引起外界關注，昨首度抵韓的女主角蜜拉喬娃維琪、導演保羅安德森，今合體李準基宣傳《惡靈古堡：最終章》，兩人一登場除了親暱擁抱、狂送手指愛心，更俏皮擺出背對背舉槍的手勢，展現深厚的跨國友情。

李準基（左）與蜜拉喬娃維琪在記者會上，俏皮擺出手指愛心。（翻攝自mydaily）

李準基（右）、蜜拉喬娃維琪一見面便興奮擁抱。（翻攝自mydaily）

李準基在記者會表示，當時他在拍攝現場問蜜拉「為什麼不來韓國？」向蜜拉透露在韓國有許多電影粉絲一直在等她，沒想到蜜拉真的遵守約定訪韓，讓他很感謝，並謙稱身為電影大粉絲的自己有機會演出，真的感到非常光榮。

李準基（左）、蜜拉喬娃維琪背對背擺出舉槍手勢。（翻攝自heraldcorp）

而蜜拉則特地感謝李準基帶著她到處觀光，還請她吃晚飯、送化妝品，當場豪氣允諾：「下次李準基演的電影換我來客串，不需要給我演出費，用化妝品報答就好了！」並約定等李準基到洛杉磯時，輪到她當導遊帶他觀光，現場笑聲不斷。《惡靈古堡：最終章》將於26日在台上映。

蜜拉喬娃維琪（右）趁李準基說話時將頭靠在他身上，不同於電影形象，展現小鳥依人的模樣。（翻攝自OSEN）

李準基是首位演出《惡靈古堡》電影系列的韓國人，他透露自己本身就是電影的大粉絲。（翻攝自OSEN）