想演中國人、罵日人鬼子 網友諷劉樂妍「女版黃安」！

〔即時新聞／綜合報導〕H奶女星劉樂妍近日因評論遼寧艦繞台一事，登上各大媒體版面，接連遭網友、立委砲轟。昨天下午她在微博上，又語出驚人，表示想演中國人，還稱日本是鬼子。消息轉載至批踢踢八卦板，再度引起網友撻伐。

日前中國遼寧艦進入我國西南防空識別區，駛過台灣海峽，恫嚇意圖明顯，國防部全程戒備。但劉樂妍卻在臉書發表，就算開來又怎樣等言論、鬼扯他們不會打我們，還在留言串與網友論戰，講出超瞎金句，隨後遭立委黃偉哲批評，女星空有顏值，智商值很低，以及「我不知道是哪一個女星，也不管是女星、還是脫星」，劉樂妍也反嗆，「黃偉哲才有病吧！」。

不料，昨日下午4時左右，劉樂妍又在微博寫到，她去試演以民國時期為背景的戲，導演覺得「我比較適合演鬼子」，還說未來若有民國戲的劇組，啟用她演中國人的話，「我給他打折！」孰料，晚間就有製作人邀她演戲，劉樂妍又再提一次鬼子與中國人，哄得中國網友高潮。台灣網友則酸她是「女版黃安」，也有人諷可憐，需要靠出賣台灣才能上位，「當藝人以來第一次這麼紅」，還有人罵，「這麼愛中國，怎麼不移民過去啊」甚至有人戲稱，「不只爽用健保，搞不好還爽用日貨」，但也有人質疑，「故意炒名氣的吧」，無須理會。