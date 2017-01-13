限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

鄭嘉穎拍片遭警方帶走 女友報平安

2017/01/13 12:37

鄭嘉穎（左）因為拍戲遭警方帶回，陳凱琳（右）幫忙報平安。（組合圖，翻攝自微博、資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星鄭嘉穎外型帥氣，因演出《步步驚心》中「八爺」一角走紅，去年認愛港姐女友陳凱琳，這段相差22歲的「父女戀」備受外界關注。鄭嘉穎昨天在澳門的保安部隊事務大樓外拍攝，因為沒有事先申請，故鄭嘉穎與導演陳果等被拉到司警總部接受調查，讓網友十分擔心。

昨天電影《九龍不敗》在澳門的保安部隊事務大樓外拍攝外景，因未經申請在該處拍攝，整個劇組包括導演陳果與演員鄭嘉穎等都被帶回警局協助調查。對於此事，澳門治安警察局回覆媒體，「今早約9點15分，某電影製作室安排了一些人員強行闖進兵營斜巷的保安事務局大樓進行拍攝工作，但這些人員涉嫌在澳門有關當局所批准的日期、時間和地點以外違法進行拍攝，而且當時其中有部分人員還涉嫌不理會該局人員勸阻仍強行進行拍攝。本局現正就事件對上述人士作調查」，文中沒有提到鄭嘉穎等人會不會被起訴及何時獲釋，只稱有進一步結果會適時公佈。

鄭嘉穎女友陳凱琳昨告訴記者，她表示鄭嘉穎已跟她聯絡，她說﹕「我OK，我覺得他都OK。現在只需要耐心等待，多謝大家的關心！」

相關新聞

推薦新聞
前妻返台睡他家 葉啟田不忘正妹女兒 前妻返台睡他家 葉啟田不忘正妹女兒
2017/01/13 07:06
海倫清桃延燒表特版 網友討論的是這個… 海倫清桃延燒表特版 網友討論的是這個…
2017/01/13 07:23
AV女優嘆「不相信任何人」 醞釀引退案情不單純 AV女優嘆「不相信任何人」 醞釀引退案情不單純
2017/01/13 07:41
小三公開完事照！昔日男偶像背著老婆開房間還累積點數 小三公開完事照！昔日男偶像背著老婆開房間還累積點數
2017/01/13 06:59
扯遼寧艦隊護台被罵翻 劉樂妍願當「和平大使」 扯遼寧艦隊護台被罵翻 劉樂妍願當「和平大使」
2017/01/13 08:46
Q彈E奶竟是假的！「美女書法家」坦承隆乳 Q彈E奶竟是假的！「美女書法家」坦承隆乳
2017/01/13 08:33
感恩生命的天使 Selina：都是看我裸體的人 感恩生命的天使 Selina：都是看我裸體的人
2017/01/13 07:02
想演中國人罵日人鬼子 H奶女星讓強國人高潮惹 想演中國人罵日人鬼子 H奶女星讓強國人高潮惹
2017/01/13 11:45
不倫職棒選手被抓包 人氣模特兒改名拍AV 不倫職棒選手被抓包 人氣模特兒改名拍AV
2017/01/13 08:00
重摔肋骨差點斷 林志穎神復原繼續玩 重摔肋骨差點斷 林志穎神復原繼續玩
2017/01/13 10:52
葉啟田兒子想回家 一張紙條 讓老爸噴淚 葉啟田兒子想回家 一張紙條 讓老爸噴淚
2017/01/13 06:00
黏身後磨蹭！星媽搭捷運被性騷火大PO網 黏身後磨蹭！星媽搭捷運被性騷火大PO網
2017/01/13 09:58
長澤雅美大開ㄇ字腿 嫌男星接吻技術差 長澤雅美大開ㄇ字腿 嫌男星接吻技術差
2017/01/13 08:10
黃子佼心疼孟耿如 結婚不擺前女友桌 黃子佼心疼孟耿如 結婚不擺前女友桌
2017/01/13 06:00
新婚當月偷吃學妹被活逮 演員交出音檔助妻告贏小三 新婚當月偷吃學妹被活逮 演員交出音檔助妻告贏小三
2017/01/13 11:39
不堪其擾？阿妹經紀人預告關閉臉書 不堪其擾？阿妹經紀人預告關閉臉書
2017/01/13 10:11
被詛咒了？這部電影8主角有5人扯上外遇 被詛咒了？這部電影8主角有5人扯上外遇
2017/01/13 12:53
伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
2017/01/13 06:00
55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚 55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚
2017/01/13 06:00
李佳豫告白 黃薇渟臉紅心動 李佳豫告白 黃薇渟臉紅心動
2017/01/13 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.