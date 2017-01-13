鄭嘉穎拍片遭警方帶走 女友報平安

鄭嘉穎（左）因為拍戲遭警方帶回，陳凱琳（右）幫忙報平安。（組合圖，翻攝自微博、資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星鄭嘉穎外型帥氣，因演出《步步驚心》中「八爺」一角走紅，去年認愛港姐女友陳凱琳，這段相差22歲的「父女戀」備受外界關注。鄭嘉穎昨天在澳門的保安部隊事務大樓外拍攝，因為沒有事先申請，故鄭嘉穎與導演陳果等被拉到司警總部接受調查，讓網友十分擔心。

昨天電影《九龍不敗》在澳門的保安部隊事務大樓外拍攝外景，因未經申請在該處拍攝，整個劇組包括導演陳果與演員鄭嘉穎等都被帶回警局協助調查。對於此事，澳門治安警察局回覆媒體，「今早約9點15分，某電影製作室安排了一些人員強行闖進兵營斜巷的保安事務局大樓進行拍攝工作，但這些人員涉嫌在澳門有關當局所批准的日期、時間和地點以外違法進行拍攝，而且當時其中有部分人員還涉嫌不理會該局人員勸阻仍強行進行拍攝。本局現正就事件對上述人士作調查」，文中沒有提到鄭嘉穎等人會不會被起訴及何時獲釋，只稱有進一步結果會適時公佈。

鄭嘉穎女友陳凱琳昨告訴記者，她表示鄭嘉穎已跟她聯絡，她說﹕「我OK，我覺得他都OK。現在只需要耐心等待，多謝大家的關心！」