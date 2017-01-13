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泣訴家暴無性18年 律師建議海倫清桃這樣做…

2017/01/13 09:54

海倫清桃近期爆出已婚，學歷、身世造假風波，之後更傳出被老公家暴，夫妻無性生活長達18年，劇情比八點檔還精彩。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃控訴老公「葛格」與她結婚18年都「不碰她」，守活寡18年，又泣訴被家暴，希望還她自由。律師則建議她若是所言屬實，可依民法規定訴請離婚。

根據民法第1052條，夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：

一、重婚。
二、與配偶以外之人合意性交。
三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。
四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。
五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。
六、夫妻之一方意圖殺害他方。
七、有不治之惡疾。
八、有重大不治之精神病。
九、生死不明已逾三年。
十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。
有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

揚昇法律專利事務所律師陳宜誠表示，由於海倫清桃可能已超過民法第995條不能人道得撒銷婚姻的3年時效，她可以使用同法第1052條第一項的不堪同居的虐待，但也可以使用第二項，因已對家庭生活之美滿幸福，有妨礙之情形，即得認其有民法第1052條第2 項之所謂難以維持婚姻之重大事由而聲請法院判決離婚。

海倫清桃（右）1月8日與老公戴發奎（左）大動作召開記者會。（資料照，記者陳逸寬攝）

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