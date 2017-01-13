新婚當月偷吃學妹被活逮 演員交出音檔助妻告贏小三

洪馗結婚不到1個月就偷吃學妹，被抓包後幫妻作證告贏小三。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌仔戲演員洪馗2014年7月結婚，成為人夫不到1個月就傳出偷吃，對象是大學姜姓學妹，洪妻察覺有異後，發現老公手機有姜女裸照，以及兩人的親密照，洪馗被抓包後坦承偷腥，認了兩人曾發生關係與同居，出庭時提供錄音檔為證據，幫老婆告贏小三，審判結果姜女被判賠洪妻15萬元。

據《蘋果日報》報導，洪馗交出的錄音證據中，內容包括姜女說：「已經等你（洪馗）兩年了」、「你要跟你老婆離婚了」等，法官認定姜女已破壞他人的婚姻關係，因此判姜女須賠15萬元，但姜女稱在洪男結婚前就和他交往，洪男婚後雙方就分手，指洪男經常騷擾她，而兩人均從事戲劇工作，難免會常常電話聯絡，全案還可上訴。

洪馗是前唐美雲歌仔戲團團員，曾多次參加公演活動，受訪時不滿回應「這是我私人的事情」，不願多談。而姜女和洪妻則未聯繫上，無法取得回應。唐美雲歌仔戲團則稱洪馗已非團員，「私事私德與本團無關。」

洪馗是前唐美雲歌仔戲團團員，多次隨團參與公演。（翻攝自臉書）