海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧

海倫清桃造假風波持續不斷。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕受封「越南林志玲」的海倫清桃爆出身世、家庭、年齡、學歷、婚姻全造假，事件還如滾雪球般持續延燒，11日更抖出與丈夫18年來沒有性生活，因此讓不少網友揣測，男方娶老婆只是煙幕彈！

根據《蘋果日報》報導，海倫清桃造假風波，鬧得滿城風雨，如今又爆料與丈夫戴發奎結婚多年，無夫妻之實，沒想到戴發奎近日竟大方坦承自己「不舉」，解釋「看過醫生、換過環境都沒用」，直言原因是因心理壓力。對於「不舉」戴發奎自曝沒脫衣服與火辣嬌妻試過，「我也不想讓人家看到自己，我還要先脫衣服，告訴她不行啊？如果不行就根本不會脫衣服吧」，此番解釋，讓不少鍵盤網友推測男方是 gay，並質疑「心因性陽痿至少也會脫光衣服試看看」，就連曲家瑞昨日出席活動也評斷：「這男的應該是gay吧？怎麼會18年都沒有碰這女生？太奇怪了。」

對此，戴發奎反駁大呼：「當然不是囉。去問那些和尚尼姑是不是吧！為什麼和尚跟尼姑不在一起？為什麼和尚跟和尚要在一起？」桃子也曾對友人說，沒看過丈夫與男性友人來往。

海倫清桃（右）抖出與老公戴發奎（左）經歷18年無性生活。（資料照，記者陳逸寬攝）