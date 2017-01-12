邵雨薇挺孕肚 自曝愛聞嬰兒頭味

邵雨薇在電影《我的禮物》首次挑戰當起孕婦。（緯來電影台提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕演員邵雨薇過往多演出少女角色，這次在電影《我的禮物》中，首次挑戰當起孕婦，對於初體驗，邵雨薇笑說：「雖然只是四個月的假肚子，但真的挺重的，隨時都想卸貨。」

邵雨薇首次與金鐘戲王吳慷仁合作對戲，擦出不少火花。（緯來電影台提供）

邵雨薇透露，她在20歲時就有想收養小孩的念頭，因爲當時一個人在台北太寂寞了，想要有一個可以說話、一起長大的對象。被問到未來會是怎樣的媽媽？邵雨薇自認，以後是開明的媽媽，崇尚自由發展，且最好交男女朋友時願意一起討論，「我不當虎媽，可能還會比自己的小孩還幼稚。」

邵雨薇還自曝怪癖，「我很喜歡聞嬰兒頭香味，摸著小孩的頭很療癒，連不認識的都想摸，偏好三歲、五歲的小孩，人家是蒐集寶可夢，我卻酷愛嬰兒的小腦袋。」聽起來實在有點怪怪的。

邵雨薇首次與金鐘戲王吳慷仁合作對戲，擦出不少火花。（緯來電影台提供）

邵雨薇在《我的禮物》中，首次與金鐘戲王吳慷仁合作對戲，兩人擦出不少火花，她說：「慷仁根本不是在演戲，他的情緒是從骨子裡發出來的。」其中一場吳慷仁在嬰兒房痛哭的戲，讓邵雨薇母愛也跟著被他激發，連在場的男性工作人員都忍不住落淚大讚：「怎麼這麼會演！」。《我》片於1月22日晚間9點在緯來電影台首播。