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吳克群太像SF9永斌 GFRIEND甜喊歐巴搶合照

2017/01/12 21:42

吳克群（右）、謝沛恩在《2017超級巨星紅白藝能大賞》唱跳尬舞。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳克群與謝沛恩受邀參加台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》，由於吳克群的外型神似的韓團SF9隊長永斌，人氣女團GFRIEND在後台也搶著拜碼頭，主動進休息室表示要認識前輩，甜喊「歐巴」並送上自己的專輯，還興奮和吳克群及謝沛恩合照。

吳克群、謝沛恩在《2017超級巨星紅白藝能大賞》唱跳尬舞。（台視提供）

兩人首次舞台合作，吳克群爆料第一次練完舞後，謝沛恩竟不客氣地說：「我要把你殺了。」只因覺得舞蹈動作太難。吳克群表示原先只是想排個簡單的舞，結果自己也被舞蹈難度嚇到，他笑說：「一切都是豬大哥的錯。」原來為了豬哥亮提出在《紅白》「尬舞」的主題、兩人煞費苦心，求好心切的吳克群及謝沛恩希望能給觀眾耳目一新的演出。

吳克群在《2017超級巨星紅白藝能大賞》唱跳尬舞。（台視提供）

對於外界關注的耳疾問題，吳克群也幽默的說：「不用擔心，現在該聽到的都會聽得到，2017雞年一定聽得到雞叫聲。」

謝沛恩在《2017超級巨星紅白藝能大賞》唱跳尬舞。（台視提供）

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