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楊晴代言保養品 防曬乳每天當喝水喝

2017/01/12 21:40

楊晴代言保養品。（自白肌提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕楊晴出道短短4年，已經參與過10部戲的演出，她在中視中天8點檔《讓愛飛揚》中，初次擔綱女主角的重責大任，最近更接下生平第一份保養品代言廣告，讓廣告模特兒出身的她非常興奮，開心地說：「以前都是拍別人的廣告，這次能擁有自己的代言產品，覺得十分幸運。」

日前，楊晴為了代言的保養品拍攝微電影，廠商大陣仗找來了電影導演侯季然和名攝影師余靜萍掌鏡，余靜萍說她在鏡頭上的角度看起來像李心潔，她聽了笑說：「我出道以來被說過像劉若英，港星鍾嘉欣、楊恭如，最近比較常被說的是楊謹華和李心潔，我是不是很大眾臉啊！」

楊晴代言保養品。（自白肌提供）

接下保養品代言時，楊晴正好在台東拍攝《讓愛飛揚》，讓容易曬黑的她相當擔心，那段期間每天勤敷面膜，防曬乳液更是像當喝水一樣，她說：「我是敏感性肌膚，太陽太大或熬夜拍攝都是我的肌膚殺手，我平均三天就用掉一罐防曬乳液，每天早晚都各敷一片面膜，很擔心拍廣告出來的效果不好，這應該是我一生中保養最勤快的時候。」

前不久她在《讓愛飛揚》與王家梁、寇家瑞合作，兩人身材都好到不行，不管戲裡戲外都不吝嗇展現肌肉，常在她面前脫了上衣就開始健身，她說：「剛開始看的時候很害羞，到最後已經麻木，開始研究他們身上的事業線、人魚線，發現他們的背肌和腿部線條都練得很漂亮，全身上下都充滿高蛋白。」

楊晴代言保養品。（自白肌提供）

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