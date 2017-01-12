（專訪）兒子返美偷留紙條 葉啟田老淚縱橫

寶島歌王葉啟田。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕寶島歌王葉啟田即將開唱，他的兒女雖然在美國，但返台探親仍是有不少相處機會，他的兒子葉昱廷曾經回台，竟悄悄在他的房間牆壁留下了字條，寫了：「我想跟姊姊一樣有自己的房間，想回來跟爸爸住」，短短幾字流露想陪父的念頭，讓葉啟田看了感動噴淚。

葉啟田與兒子合照，這些年關係越來越好。（順大傳播提供）

葉啟田透露，當年欠債離婚，劉嘉芬後來執意帶兒女赴美，他這些年因經濟問題，只去看過小孩2次，加上兒子葉昱廷不太會說中文，「跟我兒子講話，一個小時說不到兩句，不是聊不來，他就都講英文，啊我就行不通啊，真的有夠好笑。」直到這幾年多了時間相處，父子倆的感情才漸漸破冰。

他談到一雙兒女滿是驕傲，他說女兒寒暑假都會回來，有在租屋處幫她留了房間，至於是否希望兒子畢業後也返台相伴，他則說：「看小孩意願啦，我這個當父親的，沒有能力能幫什麼忙，不管他做什麼我都尊重。」倒感嘆身為台語歌手，兒女都不會講台語，讓他覺得很可惜。

葉啟田3月將舉辦「2017葉啟田 驀然回首」演唱會，要在台北、嘉義與台中開唱，首場3月18日、19日在TICC登場，演唱會購票可洽年代售票、全台四大超商。