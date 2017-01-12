限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（專訪）兒子返美偷留紙條 葉啟田老淚縱橫

2017/01/12 21:23

寶島歌王葉啟田。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕寶島歌王葉啟田即將開唱，他的兒女雖然在美國，但返台探親仍是有不少相處機會，他的兒子葉昱廷曾經回台，竟悄悄在他的房間牆壁留下了字條，寫了：「我想跟姊姊一樣有自己的房間，想回來跟爸爸住」，短短幾字流露想陪父的念頭，讓葉啟田看了感動噴淚。

葉啟田與兒子合照，這些年關係越來越好。（順大傳播提供）

葉啟田透露，當年欠債離婚，劉嘉芬後來執意帶兒女赴美，他這些年因經濟問題，只去看過小孩2次，加上兒子葉昱廷不太會說中文，「跟我兒子講話，一個小時說不到兩句，不是聊不來，他就都講英文，啊我就行不通啊，真的有夠好笑。」直到這幾年多了時間相處，父子倆的感情才漸漸破冰。

他談到一雙兒女滿是驕傲，他說女兒寒暑假都會回來，有在租屋處幫她留了房間，至於是否希望兒子畢業後也返台相伴，他則說：「看小孩意願啦，我這個當父親的，沒有能力能幫什麼忙，不管他做什麼我都尊重。」倒感嘆身為台語歌手，兒女都不會講台語，讓他覺得很可惜。

葉啟田3月將舉辦「2017葉啟田 驀然回首」演唱會，要在台北、嘉義與台中開唱，首場3月18日、19日在TICC登場，演唱會購票可洽年代售票、全台四大超商。

相關新聞

推薦新聞
林志穎冰上意外 重摔傷肋骨 林志穎冰上意外 重摔傷肋骨
2017/01/12 13:06
紙片人上戶彩暴瘦後首度現身 拒談婚變透露新年獨自倒數 紙片人上戶彩暴瘦後首度現身 拒談婚變透露新年獨自倒數
2017/01/12 16:10
雪莉自摸「巨乳」挨轟 網傻眼：妳瘋了嗎？ 雪莉自摸「巨乳」挨轟 網傻眼：妳瘋了嗎？
2017/01/12 16:36
黃子佼急娶孟耿如 過年得先拜見這位 黃子佼急娶孟耿如 過年得先拜見這位
2017/01/12 14:46
（影音）黃小琥就是狂！53歲首攻蛋 熬過7年之癢不急婚 （影音）黃小琥就是狂！53歲首攻蛋 熬過7年之癢不急婚
2017/01/12 15:39
知名韓女星爆墮胎 全因圈內男友不想婚 知名韓女星爆墮胎 全因圈內男友不想婚
2017/01/12 18:12
陳曉東想拼第三胎 「這個原因」竟讓老婆卻步了... 陳曉東想拼第三胎 「這個原因」竟讓老婆卻步了...
2017/01/12 16:04
（專訪）兒子返美偷留紙條 葉啟田老淚縱橫 （專訪）兒子返美偷留紙條 葉啟田老淚縱橫
2017/01/12 21:23
南韓元祖妖精剩女3月出嫁 新郎小9歲 南韓元祖妖精剩女3月出嫁 新郎小9歲
2017/01/12 15:13
沒得金球又怎樣 「蜘蛛人」男星大喊「我愛台灣」！ 沒得金球又怎樣 「蜘蛛人」男星大喊「我愛台灣」！
2017/01/12 14:14
（影音）再放閃彈！陳乃榮賴琳恩夫妻合體做這事 （影音）再放閃彈！陳乃榮賴琳恩夫妻合體做這事
2017/01/12 12:41
她「用身體記錄台灣」 黃昏市場這樣拍超震撼！ 她「用身體記錄台灣」 黃昏市場這樣拍超震撼！
2017/01/12 13:28
（影音）黃子佼婚禮決定「她」主持 不打算邀前女友 （影音）黃子佼婚禮決定「她」主持 不打算邀前女友
2017/01/12 20:17
18歲男團成員驚爆性騷擾黑歷史 強吻伸鹹豬手硬摸女網友 18歲男團成員驚爆性騷擾黑歷史 強吻伸鹹豬手硬摸女網友
2017/01/12 19:35
AOA遭「拉椅子」惡整慘摔 粉絲怒轟 AOA遭「拉椅子」惡整慘摔 粉絲怒轟
2017/01/12 14:31
偽娘Kiwebaby躍上大銀幕 「全裸演出」倒數中 偽娘Kiwebaby躍上大銀幕 「全裸演出」倒數中
2017/01/12 18:36
真的做人成功了？！克隆尼愛妻被拍到小腹隆起 真的做人成功了？！克隆尼愛妻被拍到小腹隆起
2017/01/12 15:26
被指SMAP解散元凶 傑尼斯社長家遭潑糞 被指SMAP解散元凶 傑尼斯社長家遭潑糞
2017/01/12 14:21
愛女獻第一次 豬哥亮嗆聲「被奪走了啦」 愛女獻第一次 豬哥亮嗆聲「被奪走了啦」
2017/01/12 15:24
「樂來越愛你」金球7獎好風光 導演手腕內斂出奇 「樂來越愛你」金球7獎好風光 導演手腕內斂出奇
2017/01/12 12:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.