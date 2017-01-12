張立昂看過來 邵雨薇想當媽很久了

邵雨薇跟吳慷仁首次合作對戲，兩人擦出不少火花。（緯來提供）

〔記者洪素津／台北報導〕邵雨薇有喜了！她在緯來自製電影《我的禮物》首次扮演孕婦挺肚四個月，雖然是第一次演孕婦，但她卻相當熟捻。甚至透露自己20歲時就想領養小孩，她說：「二十歲時想領養一個小孩，只因當時在台北太寂寞了」。

邵雨薇透露自己20歲時就想當媽。（緯來提供）

思想成熟獨立的邵雨薇，年紀輕輕卻想早早當媽，她笑說：「因為自己在台北租房子很寂寞，當時想領養一個小孩，有一個可以說話、一起長大的對象，但完全沒想到該怎麼養那個小孩；若是將來懷孕，會想要生兒子，擔心生女兒會跟我搶老公，我很小氣的」。不過邵雨薇卻有個怪僻，她表示自己喜歡蒐集嬰兒的頭，她說：「我很喜歡聞嬰兒頭香味，摸著小孩的頭很療癒，連不認識的都想摸，偏好三歲、五歲的小孩，人家是蒐集寶可夢，我卻酷愛嬰兒的小腦袋」。

邵雨薇跟吳慷仁首次合作對戲，兩人擦出不少火花，她說：「慷仁根本不是演戲，那情緒是從他骨子發出來的，那場在嬰兒房痛哭的戲我好心疼，他的情緒出來，我的母愛跟著被他激發。」而那場嬰兒房的哭戲，連在場的男性工作人員都喃喃自語的說：「怎麼這麼會演，掉淚了」。 邵雨薇在《我的禮物》裡因吳慷仁隱瞞病情兩人因而大吵一架。（緯來提供）