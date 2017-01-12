限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

成名後的代價？歐陽娜娜盼能和好友吃頓飯就滿足

2017/01/12 21:33

小香（左）和歐陽娜娜情同姐妹。（翻攝自小香Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歐陽龍和傅娟的二女兒歐陽娜娜，外型亮眼氣質出眾，不但拉得一手好琴，在演藝圈中也積極參與戲劇演出，無論到哪都是鎂光燈焦點，只是忙於工作的她，日前難得在社群軟體上吐露心事，以前總想著要和好友遊山玩水，現在只希望能常見面，一起吃飯就很滿足了，令不少粉絲相當心疼。

歐陽娜娜日前發文祝小香生日快樂。（翻攝自歐陽娜娜Instagram）

藝人檢場、李翊君和歐陽龍一家關係很好，唯一的女兒王品淳（小香）和娜娜年紀相仿，最談得來，兩人從小一起玩到大，感情如同親姐妹一般，檢場還曾虧：「我女兒小名是歐陽小香，常常臨時去住她家，什麼都穿娜娜的，我們家有一個櫃裡打開，東西全是娜娜的。

而日前適逢小香的生日，娜娜在Instagram上貼出小時候一起玩耍的照片，感性地說：「15年了...生日快樂，以前最大願望就是跟妳出去玩環遊世界...現在只希望我們能常常見面跟妳好好吃頓飯...想妳了...」

不少網友看到後紛紛留言安慰：「娜比別擔心，以後還有機會。」「跟朋友一起吃飯真的是很快樂的事，娜娜拍戲加油。」「我也希望能快點看見你們合體吃飯拍照大笑！

歐陽娜娜和小香（右）長大後感情依然好。（翻攝自小香Instagram）

相關新聞

推薦新聞
邵雨薇挺孕肚 自曝愛聞嬰兒頭味 邵雨薇挺孕肚 自曝愛聞嬰兒頭味
2017/01/12 22:22
瑪莎最懂家家 靈魂律動天生內建 瑪莎最懂家家 靈魂律動天生內建
2017/01/12 21:47
（專訪）兒子返美偷留紙條 葉啟田老淚縱橫 （專訪）兒子返美偷留紙條 葉啟田老淚縱橫
2017/01/12 21:23
張立昂看過來 邵雨薇想當媽很久了 張立昂看過來 邵雨薇想當媽很久了
2017/01/12 21:21
（影音）林依晨首認妹 阿拉蕾萌介紹：這是我姐姐 （影音）林依晨首認妹 阿拉蕾萌介紹：這是我姐姐
2017/01/12 21:03
品冠送鑽慶木婚 甜稱老婆懂他的粗暴 品冠送鑽慶木婚 甜稱老婆懂他的粗暴
2017/01/12 20:42
（影音）宋米秦新年祈懷孕 這樣調身體 （影音）宋米秦新年祈懷孕 這樣調身體
2017/01/12 20:37
（影音）黃子佼婚禮決定「她」主持 不打算邀前女友 （影音）黃子佼婚禮決定「她」主持 不打算邀前女友
2017/01/12 20:17
韓女星為男墮胎 網猜雪莉、崔子 韓女星為男墮胎 網猜雪莉、崔子
2017/01/12 20:14
黃薇渟被李佳豫告白 竟害羞臉紅心癢癢 黃薇渟被李佳豫告白 竟害羞臉紅心癢癢
2017/01/12 20:12
18歲男團成員驚爆性騷擾黑歷史 強吻伸鹹豬手硬摸女網友 18歲男團成員驚爆性騷擾黑歷史 強吻伸鹹豬手硬摸女網友
2017/01/12 19:35
（影音）文化部長鄭麗君 肯定聯邦美術獎豐沛能量 （影音）文化部長鄭麗君 肯定聯邦美術獎豐沛能量
2017/01/12 19:31
伊藤千晃帶球嫁40歲圈外男友 宣布3月退出AAA 伊藤千晃帶球嫁40歲圈外男友 宣布3月退出AAA
2017/01/12 19:29
王建復烙人扮官將首 王燦自創托盤舞應戰 王建復烙人扮官將首 王燦自創托盤舞應戰
2017/01/12 19:25
（影音）好害羞！信「腿開開」迎春福 （影音）好害羞！信「腿開開」迎春福
2017/01/12 19:23
知名韓女星爆墮胎 全因圈內男友不想婚 知名韓女星爆墮胎 全因圈內男友不想婚
2017/01/12 18:12
Dior集郵男星 ASAP Rocky、喬治男孩一個都不能少 Dior集郵男星 ASAP Rocky、喬治男孩一個都不能少
2017/01/12 18:05
梅長蘇氣勢不斷 胡歌奪下精品代言 梅長蘇氣勢不斷 胡歌奪下精品代言
2017/01/12 18:02
范爺嬌靠李晨曬恩愛 要收錢的！ 范爺嬌靠李晨曬恩愛 要收錢的！
2017/01/12 17:37
張書豪、簡嫚書扮屍體 忍受被「動手動腳」 張書豪、簡嫚書扮屍體 忍受被「動手動腳」
2017/01/12 17:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.