成名後的代價？歐陽娜娜盼能和好友吃頓飯就滿足

小香（左）和歐陽娜娜情同姐妹。（翻攝自小香Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歐陽龍和傅娟的二女兒歐陽娜娜，外型亮眼氣質出眾，不但拉得一手好琴，在演藝圈中也積極參與戲劇演出，無論到哪都是鎂光燈焦點，只是忙於工作的她，日前難得在社群軟體上吐露心事，以前總想著要和好友遊山玩水，現在只希望能常見面，一起吃飯就很滿足了，令不少粉絲相當心疼。

歐陽娜娜日前發文祝小香生日快樂。（翻攝自歐陽娜娜Instagram）

藝人檢場、李翊君和歐陽龍一家關係很好，唯一的女兒王品淳（小香）和娜娜年紀相仿，最談得來，兩人從小一起玩到大，感情如同親姐妹一般，檢場還曾虧：「我女兒小名是歐陽小香，常常臨時去住她家，什麼都穿娜娜的，我們家有一個櫃裡打開，東西全是娜娜的。」

而日前適逢小香的生日，娜娜在Instagram上貼出小時候一起玩耍的照片，感性地說：「15年了...生日快樂，以前最大願望就是跟妳出去玩環遊世界...現在只希望我們能常常見面跟妳好好吃頓飯...想妳了...」

不少網友看到後紛紛留言安慰：「娜比別擔心，以後還有機會。」「跟朋友一起吃飯真的是很快樂的事，娜娜拍戲加油。」「我也希望能快點看見你們合體吃飯拍照大笑！」

歐陽娜娜和小香（右）長大後感情依然好。（翻攝自小香Instagram）