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林心如產女心聲 望女兒勇敢追夢

2017/01/12 20:43

這部是林心如第三次擔任製作人的古裝戲劇。（中視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕林心如在中視《秀麗江山長歌行》身兼女主角與製作人，劇中陰麗華的個性深受林心如喜愛，也覺得是比較不同於自己以往的角色類型，對於剛迎接「小天使」的她來說現在最重要的是休養身體與照顧baby，林心如受訪表示，她祝福全天下所有的女生，都能像陰麗華一樣聰明並勇於追夢。

劇中的陰麗華聰明豪爽、身手了得，是個巾幗不讓須眉的女英雄。林心如表示，她覺得自己與劇中陰麗華的性格很像，都有一點比較像男孩子的性格與感覺。她說：「這次演的這個角色是一個比較豪氣、爽朗的一個女人，也不太會去專注在女人之間一些小枝小節上的事情上，和我還蠻像的。」所以林心如也希望女兒也可以像她一樣勇敢，睿智，也能勇往直前地完成自己的夢想。

林心如在劇中飾演的角色陰麗華是個聰明豪爽、身手了得的女英雄。（中視提供）

這部是林心如第三次擔任製作人的古裝戲劇，她回憶到有人推薦了「秀麗江山」這個故事給她，故事中的女主角陰麗華就是那種比較有男子氣概的女生，不同於之前所演出的溫柔類型。她說：「最為這部戲的製片人，會希望這個作品的戲劇性是強一點的。在不影響歷史的情況下，讓戲劇情節看起來更加豐富些。」

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