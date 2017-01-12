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黃薇渟被李佳豫告白 竟害羞臉紅心癢癢

2017/01/12 20:12

李佳豫在（左）《獨家保鑣》暗戀姐妹淘黃薇渟。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立8點華劇《獨家保鑣》前晚（11日）收視1.85再創新高，劇中謝佳見與黃薇渟這對感情穩定，但黃薇渟的密友李佳豫卻在這時候對她說出隱藏已久的一句「我喜歡妳」，又讓劇情進入高潮。

李佳豫在《獨家保鑣》暗戀姐妹淘黃薇渟。（三立提供）

黃薇渟笑著表示，當時在拍攝李佳豫對她說出「我喜歡你」這句話時，自己竟然會有害羞臉紅、心癢癢的感覺，拍完還跟李佳豫說：「怎麼會這樣？」不過兩人這次合作演出，私下也真成為了好友，李佳豫覺得黃薇渟是個可愛的大小孩，很活潑而且很貼心，現在好到都會一起聊一些女生的私密話題；而黃薇渟則認為與李佳豫相處後，覺得她是個很怪的人，由於兩人都是雙子座，所以相處起來沒有疏離感，黃薇渟笑說：「和她相處總覺得比較白痴！」

李佳豫在《獨家保鑣》暗戀姐妹淘黃薇渟。（三立提供）

李佳豫在劇中對黃薇渟的姐妹感情升級，「女女戀」成為了網友們討論的話題，李佳豫表示，曾被同性喜歡過，無奈自己是後知後覺，認為女生相處有時候本來就比男生來的親密，比如以前在學校女生都會手牽手一起去上廁所，好姐妹之間也會在單身的時候也會互相依靠，本身也不會排斥同性的追求，就像黃薇渟在戲裡的台詞一樣：「如果拒絕 ，不是因為性別、而是因為對她沒有動心。」

李佳豫在《獨家保鑣》暗戀姐妹淘黃薇渟。（三立提供）

黃薇渟大剌剌的個性，常在女性友人群中肩負保護的責任，不諱言認為自己是「蠻喜歡女生的女生」，她說：「因為女生是天底下最特別的生物，很溫柔、但又有堅韌的個性，所以對女生有莫名喜歡的感覺。」有時跟同性友人去喝酒或看演唱會，開路和保護的責任都她，甚至有時拍戲時連工作人員都說她好Man，她笑說，自己個性一直很中性，這次因為和謝佳見合作，才變的有比較多的女人氣質，還曾有不同的男生好奇問她是不是女同志，不過至今生活卻沒有「女女」的意外火花發生過。

李佳豫在《獨家保鑣》暗戀姐妹淘黃薇渟。（三立提供）

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