王建復烙人扮官將首 王燦自創托盤舞應戰

王燦為了比賽拼了全力，在歌曲的最後，自己加了一個劈腿動作，帥翻全場。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王建復在民視《台灣那麼旺Taiwan NO.1》為了重回衛冕寶座，特地邀請「太子文化藝術團」來一起演出，在節目上扮演「官將首」耍「三叉頭」，但因為每個人臉上的妝都一樣，讓胡瓜「認錯人」，錯把太子文化藝術團的老師認成王建復，猛問老師王建復表演的心得，讓現場笑料不斷。

王建復在節目上扮演「官將首」耍「三叉頭」。（民視提供）

王建復表演讓大家尖叫連連，衛冕者楊蒨時一看完表演猛捶椅子，她直接表明要跟王建復借道具應戰。而王建復也很開心可以透過節目接觸並扮演「官將首」，也期許接下來每一次的演出都可以讓大家耳目一新。

上週初登場就有好表現的王燦，這禮拜將演唱《春風少年兄》並扮演帥氣服務生，又唱又跳以外還加入耍托盤的舞蹈動作，讓旁人驚呼王燦真的為了比賽拼了全力，在歌曲的最後，還脫稿演出，自己加了一個劈腿動作，帥翻全場。王燦表示因為在舞台上很high，感覺來了就劈下去，只是也不知道能不能成功，沒想到效果超好，也讓他很期待接下來準備的曲目。 王建復邀請「太子文化藝術團」在節目上扮演「官將首」耍「三叉頭」。（民視提供） 王建復扮官將首，王燦自創托盤舞應戰。（民視提供）