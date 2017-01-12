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18歲男團成員驚爆性騷擾黑歷史 強吻伸鹹豬手硬摸女網友

2017/01/12 19:35

庚河驚傳過去曾有性騷擾黑歷史。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓男團「一級秘密」去年來台招募新成員，以尋找「男版周子瑜」在寶島打響名號，他們月初在韓發行首張迷你專輯《Time's Up》正式出道，沒想到卻驚傳年僅18歲的老么庚河被女網友指控過去有性騷擾黑歷史，讓公司趕忙跳出來否認喊告。

女網友在網上爆料庚河曾對她伸鹹豬手、強吻，並公開過去兩人的對話紀錄。（翻攝自臉書）

庚河近期因撞臉夯劇《鬼怪》女主角金高恩備受矚目，該名女網友在臉書曝光與庚河認識的經過，透露2014年冬天和庚河在KTV認識，之後兩人交換電話，庚河主動約她看電影，趁看電影時強拉她的手，讓她嚇得在電影播完後趕緊表示和朋友有約閃人。女網友接著爆料，庚河當時一路尾隨她，並將她拉到隱密的地方強吻，甚至將手伸進自己的衣服裡，讓她氣得在網上痛罵庚河「以前曾經做過這種事，怎麼還敢厚顏無恥在國內出道」，並公開兩人過去的對話紀錄。

一級秘密所屬的經紀公司JSL Company今在臉書發表聲明，表示網路上有關庚河性騷擾的傳聞都不是事實，對於毀謗庚河的謠言及人身攻擊，將採取法律手段應對，並就才剛出道就傳出不光彩的新聞向喜愛他們的歌迷致歉。

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