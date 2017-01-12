文化部長鄭麗君 肯定聯邦美術獎豐沛能量

聯邦銀行25週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，文化部長鄭麗君（左）、聯邦銀行信用卡品牌代言人桂綸鎂。（記者胡舜翔攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕喜迎25周年慶的聯邦銀行，不只近年推廣銀行業大有斬獲，更創設聯邦文教基金會長期投入台灣藝術文化的推廣與支持，該會主辦的「聯邦文教美術獎」，近廿年更提供台灣青年藝術家揮灑的空間與舞台，文化部長鄭麗君今天至頒獎典禮致意，認為該獎讓國人看到年輕藝術家豐沛的創作能量。

聯邦銀行25週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，聯邦銀行信用卡品牌代言人桂綸鎂（左起）、聯邦銀行董事長李憲章、文化部長鄭麗君、自由時報副社長陳進榮。（記者胡舜翔攝）

今日頒獎典禮頒發第14屆「台灣美術貢獻獎」、第14屆「聯邦美術印象大獎」，以及第19屆「聯邦美術新人獎」獎項，文化部長鄭麗君指出聯邦銀行不僅本業發展業務蒸蒸日上，更能不忘社會責任，認為聯邦文教基金會投入藝術，提升台灣人精神生活，美術獎的舉辦更是提供藝術家持續創作的動力，她舉歐洲文藝復興源自弗羅倫斯金融家的熱情襄助為例，認為銀行家對文化藝術的支持至關重要，也期待未來金融業不僅持續支持藝術，也能擴大對文化藝術的投資，「人生短促、藝術永恆」，鄭麗君援引貢獻獎得主陳植棋與畫家陳澄波成立「赤島社畫會」的宣言，認為從美術獎激發她落實透過文化和藝術，將台灣化育為美麗島，「用赤誠的藝術力量讓台灣人的生活溫暖起來」。

聯邦銀行25週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，文化部長鄭麗君（左）、聯邦銀行信用卡品牌代言人桂綸鎂。（記者胡舜翔攝）

聯邦銀行董事長李憲章表示，聯邦銀行不只推廣在地藝術，也一直以挖掘、培育本土優秀藝術人才為目標，不僅去年和三立合作藝文公益節目，長年基金會也投入藝術獎勵與推廣；近年都親自出席頒獎典禮的《自由時報》副社長陳進榮則觀察，美術獎得獎作品不斷提升，也認為聯邦銀行長期關注並投入藝文與社福領域，是企業的表率。

聯邦銀行25週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，聯邦銀行信用卡品牌代言人桂綸鎂（左起）、聯邦銀行董事長李憲章、文化部長鄭麗君、自由時報副社長陳進榮。（記者胡舜翔攝）

貢獻獎得獎者為已逝的畫家陳植棋，陳子智為祖父代為領獎時感性表示，原以為大部分國人都已淡忘年僅25歲就過世的祖父，「聯邦美術獎跨世紀獎勵，讓人感動又感謝。」陳子智指出，祖父出生自匱乏與戰亂的年代，由於祖父天生熱血，年紀輕輕就參與學潮與街頭抗議，18歲就被當時的日本政府請出台灣，祖父赴日留學習畫雖然艱辛，但一路也受到許多貴人的協助，繪畫作品則圍繞老台北的記憶，也將本土意識帶入其中，陳子智認為祖父這次拿到貢獻獎，認為是畫家熱情的傳遞，也感受到重大的傳承意涵。

聯邦銀行25週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，文化部長鄭麗君（左起）、聯邦銀行董事長李憲章、自由時報副社長陳進榮、聯邦美術獎評審團召集人許坤成共同為巡迴展揭幕。（記者胡舜翔攝）

「這次拿獎，彷彿是我在孤獨又漫長創作路的指標。」以「牛」為主題的畫作贏得印象大獎首獎的王宏印表示，在影像氾濫的年代，選擇繪畫創作的人，都像是行走在杳無人煙的鄉間小道上，聯邦美術獎則照亮了這條孤獨的路；拿到新人獎首獎的鍾騏兆則笑稱，自己從高中就看著聯邦獎的比賽簡章，比賽一年年舉行，直到10年前才首度參加，當時成績僅有入選，後來新人獎將年齡限制提高至40歲，便決定趕在最後期限前參賽，他也感謝聯邦美術獎對創作者的鼓勵，期待藝術獎能夠再辦兩百年。

聯邦銀行25週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，文化部長鄭麗君（左）與台灣美術貢獻獎 陳植棋之孫陳子智合影。（記者胡舜翔攝）