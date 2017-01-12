主播鄭凱云處女跳 遭譏像機器人

鄭凱云在節目獻出處女跳，被笑像機器人。（健康2.0雜誌提供）

〔記者洪素津／台北報導〕TVBS《健康2.0》十周年，主持人鄭凱云開心笑稱，這個節目就像她的大寶貝，感觸特別深。為了慶祝十周年，現場邀請四位廣受好評的養生專家，其中，曾參加過歌唱比賽的孫安迪醫師，當場獻唱《夜來香》，鄭凱云也隨之伴舞，但動作超「卡」，被笑像機器人。

林秋香拿新鮮牛蒡抽打武術教練李筱娟。（ TVBS提供）

為慶賀節目十歲生日，御廚雷議宗也獻上用蔬菜水果籃做成的生日蛋糕，讓大家備感溫馨，而鄭凱云要求雷議宗獻唱《生日快樂歌》，不料雷主廚回絕：「我有偶像包袱」，於是孫安迪醫師趁機大展歌喉獻唱《夜來香》，一旁的李筱娟不讓孫安迪醫師專美於前，硬拉鄭凱云和劉怡里大跳國標舞，只見鄭凱云動作超生硬，自己都說太犧牲了啦。

節目中武術教練李筱娟抱怨說：「主持人常常不按腳本走，上節目好比考試，超緊張！」機靈的鄭凱云馬上要求：「麻煩筱娟老師示範劈腿！」李曉娟拗不過鄭凱云，立即示範帥氣的劈腿，頓時，林秋香老師冷不防拿出一根新鮮牛蒡，「抽打」一旁的李筱娟，原來這可是當年紅極一時的「牛蒡肩頸按摩法」，只見李筱娟表情扭曲的哭喊：「可以換位子嗎？」全場笑翻。

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