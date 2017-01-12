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Dior集郵男星 ASAP Rocky、喬治男孩一個都不能少

2017/01/12 18:05

俄羅斯男模Ernest Klimko傳達出傳統考究男裝剪裁工藝。（Dior提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天氣才變冷，時尚的腳步就熱了起來。Dior Homme在2017年夏季形象廣告當中，一聲令下，各個時代的型男全都到位，包括美國饒舌歌手ASAP Rocky、喬治男孩、演員拉米馬雷克和俄羅斯男模Ernest Klimko都同台演繹瀟灑不羈叛逆情懷。

美國饒舌歌手ASAP Rocky躍上Dior Homme 2017夏季形象廣告。（Dior提供）

Dior創意總監克里斯・凡・納什認為只有集結各領月的標竿才俊，再加上攝影師Willy Vanderperre跟造型師Oliver Rizzo的大合作，才能展現新浪潮時代精神，還有這一季Dior想表達的「Do It Yourself」自我風格男裝沿革。

八零年代壞男孩代表喬治男孩展現陰柔鬼魅氣氛。（Dior提供）

有了這些男神加持後，只見ASAP Rocky專著條紋飾底西裝或者以日本藝術家龜井徹神秘瑰麗花卉刺繡圖騰丹寧套裝，展現壞小子風格。喬治男孩則選擇印花圖騰別針裝搭配他自己陰柔鬼魅氣氛，一切都顯現出「做自己」的新態度。

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