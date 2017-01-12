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張書豪、簡嫚書扮屍體 忍受被「動手動腳」

2017/01/12 17:37

《天黑請閉眼》張書豪扮演屍體很到位。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕張書豪跟簡嫚書所主演的「植劇場」驚悚推理戲劇《天黑請閉眼》，隨著劇情發展，命案開始陸續發生，有豐富演出經驗的兩人，劇中必須扮演「屍體」狀態，本來以為躺著演戲很輕鬆，沒想到因為導演要求要「死不瞑目」，不但得在悶熱且空氣品質不佳的地下室保持閉氣外，還必須「硬睜著眼睛」。

簡嫚書在《天黑請閉眼》扮屍體，裝扮還是美美的。（好風光提供）

工作人員為求真實，在過程當中不斷調整兩人的姿勢，但身為「屍體」的兩人連表情都不能做，張書豪表示：「眼睛必須要睜開，而且是無神、無靈魂的感覺。」簡嫚書則笑說：「導演希望我雖然已經斷了氣，但眼神還是要表現出有話要說的樣子。」兩人有志一同的表示：「這大概是一個印象最深刻，最痛苦，更專注控制身體同時卻又要加倍放鬆狀態。」

陳禕倫在《天黑請閉眼》第二集就變成屍體。（好風光提供）

陳禕倫雖然第二集就可以「躺著演戲」，但他認為：「躺著也沒有比較好賺」，因為要盡量閉氣，連脖子的脈搏跳動都要控制，尤其是白布蓋下呼吸狀態會更明顯，他認真的說：「我算過最久可以閉氣90秒．」

藍雅芸在《天黑請閉眼》沒多久就領便當。（好風光提供）

而戲裡一開始就成為屍體的藍雅芸，因為待在地下室的時間最長，甚至還頭暈嘔吐被劇組送去掛急診，原本以為是她身體虛弱，沒想到當大家都成為屍體的時候，也都開始不舒服，劇組才趕快準備清肺補品。

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