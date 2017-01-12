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187INC夯接代言 NANA爆乳偷上銬

2017/01/12 16:04

嘻哈團體187INC。（混血兒娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈團體187 INC以7位數字價碼，接拍手機遊戲廣告，女團員「NANA」梁云菲爆乳入鏡，導演請她拿手銬，銬住團員文豪，沒想到NANA在拍攝過程，左右手用手銬都超順，挨虧平常常在用，不小心曝光她用手銬的癖好。

嘻哈團體187INC接拍新廣告，「NANA」梁云菲性感入鏡。（混血兒娛樂提供）「NANA」梁云菲性感入鏡。（混血兒娛樂提供）

由強尼、彫柏、文豪、NANA組成的187 INC，與玖壹壹在同一經紀公司，由於師兄的人氣很旺，讓團員感到不小壓力，團長彫柏說公司就像大家庭，但家規走的是鐵血教育，老闆對團員的要求頗嚴，每個禮拜都要交新歌。

NANA談到，有次因演出不理想，被老闆說沒有嘻哈精神，她挨罵後當場哭出來，結果老闆沒有因此作罷，還把她叫到公司的天台，老闆對NANA說：「做不好以後改進就是了，當著大家的面哭，是要我被說欺負女生嗎？」要求嚴厲，連女團員都沒放過。

團員透露，其實老闆對他們很好，就是嘴巴壞，應該是恨鐵不成鋼，187 INC本週六將擔任玖壹壹小巨蛋演唱會嘉賓，這幾天密集排練，NANA更拚減肥甩肉，希望屆時能美美登場。

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