沒得金球又怎樣 「蜘蛛人」男星大喊「我愛台灣」！

安德魯加菲爾德在電影《沈默》中身形憔悴，為戲瘦了近40磅。（Catchplay提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕奧斯卡大導馬丁史柯西斯在台灣拍攝的史詩片《沈默》（Silence），日前於洛杉磯舉辦首映會，導演與主角安德魯加菲爾德一同出席。在台灣拍攝的該片極具詩意的山陵、神秘的海蝕洞、變幻莫測的海岸等豐富地景，讓男主角安德魯回味無窮。現場受訪時，他向媒體說：「我愛台灣，這是個很美的國家，不但景色優美，友善的民眾和豐富的文化都讓我讚嘆不已。」

安德魯以「蜘蛛人」一角走紅全球，今年以《鋼鐵英雄》入圍金球獎最佳男主角，雖未獲獎，但典禮上他與「死侍」萊恩雷諾斯男男吻在網路爆紅。日前在脫口秀節目上被問到這一吻，他絲毫不害臊地表示：「我只是想告訴萊恩，無論他輸或贏我都一樣愛他。」

安德魯在《沈默》中身形憔悴，為戲瘦了近40磅的他表示，自己常餓到偷帶零嘴去片場，他說：「我每天都非常非常餓，感覺整個人被掏空，很痛苦，我都偷帶藍莓和堅果去現場吃。」

電影《沈默》由奧斯卡大導演馬丁史柯西斯操刀，在台灣拍攝，片中有許多台灣神奇的景致。（Catchplay提供）