黃子佼急娶孟耿如 過年得先拜見這位
2017/01/12 14:46
黃子佼盼盡快娶孟耿如，計畫過年要去拜訪女友奶奶。（翻攝自臉書、創世基金會提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼今和曲家瑞一同出席活動，被問到女友孟耿如拍戲受傷復原狀況如何，黃子佼忍不住感嘆：「耿如拍戲時，據說兩條鋼絲有一條沒拉好才會出事，拜託這是別人的命啊！」可見相當心疼女友，認為當演員太辛苦了，萌生趕緊娶回家好好照顧她的念頭，透露這次過年要到女友家見奶奶，計畫等新戲宣傳完，就把孟耿如娶回家。
黃子佼今年節目、活動不斷，年終尾牙接下23場，約進帳690萬，收入頗豐厚，不料女友孟耿如在拍《麻醉風暴2》時不慎發生意外，因鋼絲沒拉好導致她重摔受傷，也讓黃子佼心生要趕緊娶對方回家的念頭，並表示：「去年太多人結婚，包括舒淇、林心如等，現在想想這種感覺還蠻甜蜜的。」
黃子佼今出席百貨活動，心疼女友孟耿如拍戲受傷。（記者陳奕全攝）
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