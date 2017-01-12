被指SMAP解散元凶 傑尼斯社長家遭潑糞

成軍28年的「SMAP」，2016年底宣布解散。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成軍28年的日本國民天團「SMAP」2016年正式解散走入歷史，隊長中居正廣曾在廣播提及解散，表示「（解散）誰都沒有錯」，儘管話說的好聽是這樣，但還是有不少粉絲把責任推到木村拓哉身上，甚至連傑尼斯社長喜多川也因與SMAP前經紀人飯島三智爭權鬥爭，被視為罪魁禍首之一，近來喜多川的住家還被發現遭潑糞。

日媒報導，喜多川已經高齡90歲，最近也傳出他因身體狀況欠佳住院，年初例行與旗下一票男明星到神社參拜的活動也沒有出席。喜多川周遭的鄰居友人都認為，因為先前SMAP解散時，喜多川住處就疑似被激進粉絲潑狗糞，讓喜多川心情不佳，進而影響身體的復原情形，加上傑尼斯V6成員岡田准一近來也傳出他不顧傑尼斯事務所反對，將和宮崎葵結婚，無疑是讓身在醫院治療休息的喜多川更加煩心。

「V6」岡田准一（左）與宮崎葵（右）交往近6年，近來傳出兩人喜事將近。（翻攝自網路）