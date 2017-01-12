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H奶女星持續自走砲 抱完遼寧號嗆清桃尪

2017/01/12 13:40

前「女F4」的劉樂妍在臉書暗婊海倫清桃老公。（翻自自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃爆出身世、家庭、年齡、學歷、婚姻全造假外，造假事件如滾雪球般延燒，而且就跟8點檔一樣每天都有新劇情更新，前天海倫清桃接受訪問時，淚訴自己與丈夫戴發奎只有夫妻之名，18年來從沒行房。對此，前「女F4」女星劉樂妍表示：「以現在台灣的醫學技術，都能買保時捷了，難道陽痿真的治不好嗎？」

海倫清桃事件持續發酵中。（記者陳逸寬攝）

劉樂妍近年積極轉往中國發展演藝事業，目前長期定居中國的她，雖然堅定表明自己是「中國人」，但她還是有在關注台灣新聞，連最近火紅的海倫清桃事件她也都有追蹤，她稍早在臉書上發文，暗婊海倫清桃的老公戴發奎「有錢買保時捷，沒錢治陽痿」，看到一些網友回覆她的貼文之後，她又再留言串裡加碼痛婊戴發奎：「一個在玩明星志願真人版的怪叔叔。」

劉樂妍除了發文婊戴發奎之外，她昨天還針對遼寧號駛進台灣海峽一事發表自身為「中國人」的看法，結果被網友罵翻，連立委黃偉哲都在立法院理公開批評劉樂妍：「我不知道這是哪個女明星說的，是脫星還是什麼星？」結果引發劉樂妍不滿回嗆：「黃偉哲才有病吧！」再度引爆口水戰。

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