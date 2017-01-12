「樂來越愛你」金球7獎好風光 導演手腕內斂出奇

「樂來越愛你」在第74屆金球獎獲頒7項大獎，艾瑪史東（左起）、導演達米恩查澤雷與萊恩葛斯林風光合影。（Jaeger-LeCoultre提供）Chandon ）〔記者方惠宗／台北報導〕音樂電影「樂來越愛你」在第74屆金球獎提名7項大獎全中，創下金球獎單片獲獎最多紀錄，導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）、男女主角萊恩葛斯林與艾瑪史東有夠風光。達米恩查澤雷當天更戴上瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre），伴他人生美好的一天。

「樂來越愛你」更拿下最佳音樂及喜劇電影、最佳男主角、最佳女主角等7項大獎，打破了1978年「午夜快車」、1975年「飛越杜鵑窩」等片的6項大獎紀錄，達米恩查澤雷勇奪喜劇類最佳導演獎，可說繼「進擊的鼓手」之後、再攀生涯高峰。

若說手錶是一個人的風格縮影，那麼達米恩當日所戴的積家超薄大師系列腕錶則是完美烘托。積家自1833年創立以來便不斷為高級鐘錶愛好者呈獻非凡傑作，這款作品以玫瑰金錶殼譜寫和諧協調的色彩和比例，以優雅細膩的姿態在手腕上華美綻放，內斂的高尚氣質襯托他的才華洋溢。

「樂來越愛你」在第74屆金球獎獲頒7項大獎，艾瑪史東（左起）、導演達米恩查澤雷與萊恩葛斯林風光合影。（Jaeger-LeCoultre提供）Chandon ） 「樂來越愛你」在第74屆金球獎獲頒7項大獎，艾瑪史東（左起）、導演達米恩查澤雷與萊恩葛斯林風光合影。（Jaeger-LeCoultre提供）Chandon ）