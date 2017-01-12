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趙文卓9歲女兒超狂 不靠爸獨立辦電影節

2017/01/12 13:03

趙文卓和老婆張丹露育有2女1子，一家5口相當幸福快樂。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員趙文卓2006年與老婆張丹露結婚，婚後育有一對寶貝兒女，去年9月又迎接小女兒報到，一家5口相當幸福快樂，而大女兒趙紫陽雖然才9歲，小學四年級就完美遺傳爸媽的演員基因，在耳濡目染下，竟能一手策畫學校的電影節活動，並一肩扛起目前幕後的準備工作，小小年紀就擁有厲害的企劃和辦事能力，令其他家長驚艷不已。

趙文卓9歲愛女趙紫陽一手策畫學校電影節活動，包含幕前幕後配音、製作、音樂、剪輯等等，令全校師長驚艷。（翻攝自微博）趙文卓女兒在學校相當活躍，辦活動不遺餘力，發揮驚人的創意和行動力，策畫了一場盛大的電影節活動，無論是幕後的劇本創作、現場的音樂合成，還是在大螢幕播放的影片剪輯工作、後期的配音、製作，全部不假手他人，一手包辦，更安排同學們盛裝模仿明星走紅毯，歷時5個月打造整個活動，不僅全校師長同學驚艷，趙文卓也非常為愛女感到驕傲。

趙文卓9歲愛女趙紫陽一手策畫學校電影節活動，包含幕前幕後配音、製作、音樂、剪輯等等，令全校師長驚艷。（翻攝自微博）

趙文卓9歲愛女趙紫陽一手策畫學校電影節活動，包含幕前幕後配音、製作、音樂、剪輯等等，令全校師長驚艷。（翻攝自微博）

趙紫陽不僅讓其他家長驚艷，趙文卓夫婦更是為愛女感到非常驕傲。（翻攝自微博）

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