身世造假後 「海倫清桃們」問題正發酵中……

海倫清桃造假事件後，許多潛在話題正一一浮現中。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃日前在臉書失控自爆身世，事後又和瞞婚18年的老公戴發奎出面開記者會解釋，引發一連串「謊言人生」，但在海倫清桃事件後，我們除了笑、八卦，做過了什麼？

「台客名嘴」羅友志說，海倫清桃是越南人，竟然委屈的說出，騙自己是台越混血比較有面子……台灣人，你高興嗎？羅友志說，他是台灣人，在澳洲結婚，若委屈說出台澳混血，「澳洲人，這樣讓你們很有面子嗎？」

「台客名嘴」羅友志也開始關注海倫清桃相關議題。（翻攝自羅友志臉書）

「政府每天在喊人權、為外籍勞工爭福利，卻沒有花一點點時間，讓『海倫清桃們』覺得在台灣很幸福……」，他認為政府每天自稱很公平，最美的風景是人，「20年前開放外籍新娘，現在，她們的第二代，要『出社會』了。」

羅友志說，這些「海倫清桃們」即將出社會了，可能跟妳辦公桌比鄰，可能剛從學校被霸凌，可能還在掙扎「我是台越混血」的自我矛盾，「你，準備好了嗎」，他說大家還在笑「海倫清桃」嗎？接下來，「海倫清桃們」的問題，才正要慢慢浮現。