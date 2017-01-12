（影音）女星被惡靈纏身 滿身血吊掛空中

《別敲兩次門》劇照。（威視提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕驚悚片《別敲兩次門》恐怖程度直逼經典鬼片《厲陰宅》，其中一場戲，女星露西波頓被惡靈纏身，全身沾滿鮮血、掛在空中甩，畫面相當震撼。露西波頓也為這場演出，拍到全身瘀青，過程中眼睛還險被碎玻璃割傷，讓工作人員大讚敬業。

《別敲兩次門》挑戰國外駭人的禁忌傳說：敲一次門，是喚醒邪惡；敲兩次門，則會召喚出惡魔。除了故事情節驚悚，導演卡拉道格詹姆斯認為，恐怖片應該要加入更多人性面元素，才能讓觀眾感同身受，因此該片也融入媽媽與女兒的動人情感。

《別敲兩次門》劇照。（威視提供）片中飾演叛逆期女兒的女星露西波頓，有一場被惡靈纏身的戲，只見她全身沾滿鮮血地被吊掛在半空中，還被帶入了異次元世界，場面驚悚又詭異。露西波頓受訪時表示，這場戲十分難拍，不斷被鋼絲吊起甩來甩去撞牆壁，讓她拍完全身都是傷。

全片中討論度最高的，則是片尾超驚悚的逆轉結局，露西波頓笑說：「我在演那場戲的時候自己都毛骨悚然，大家進戲院看完後絕對不要爆雷喔！」《別敲兩次門》將於1月13日黑色星期五在台上映。

《別敲兩次門》劇照。（威視提供）

《別敲兩次門》預告：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒。）