Lulu翻唱《黑色柳丁》 一開口粉絲全笑歪
2017/01/12 12:07
Lulu自《大學生了沒》出道後，因大方扮醜又不做作的個性，受到大批粉絲喜愛。（翻攝臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Lulu」黃路梓茵自《大學生了沒》出道後，在主持界闖出一片天，大方扮醜又不做作的個性，受到大批粉絲喜愛。她先前翻唱周杰倫夯曲《黑色幽默》的影片，清新甜美的嗓音意外大受好評，信心增長的她昨日又應粉絲要求，決定挑戰陶喆的《黑色柳丁》，不料這次的評價卻與上次很不一樣。
Lulu昨日在臉書上傳一支影片，開頭提到因為粉絲之前蠻喜歡自己翻唱的《黑色幽默》，所以決定挑戰其他人點播的《黑色柳丁》，不料Lulu唱出來的根本就是《黑色幽默》，只不過是把歌詞中的「幽默」改成了「柳丁」，最後唱不下去，自己還忍不住笑場，但其實Lulu有在貼文中表明，壓力有點大，不知道怎麼唱《黑色柳丁》，她還問粉絲到底怎麼唱。然而，影片上傳後，有不少粉絲吐槽：「唱什麼東西害我笑噴」、「妳還是主持就好。」
相關影片（影片來源臉書，如遭移除請見諒）
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