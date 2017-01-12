「彭胡灣」頻被催婚 彭于晏胡歌孔融讓梨
2017/01/12 10:53
「彭胡彎」是演藝圈裡碩果僅存的黃金單身漢。（合成圖，翻攝臉書、微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕男星彭于晏靠著陽光帥氣的外型和精湛的演技，參演過不少知名電影，在演藝圈成績不斐，除了擄獲許多粉絲的心，感情狀態也是萬眾矚目。由於最近許多藝人都步入婚姻，不免俗的彭于晏也再被問到戀愛進度，然而他這次竟口出驚人：「六哥（胡歌）應該先结婚吧！」
《新浪娛樂》報導，由於演藝圈的好友們紛紛走進婚姻，讓「彭胡灣」這對演藝圈的黃金單身漢再度被催婚，胡歌先前在微博上被逼婚時，他就曾把好基友彭于晏拉出來當擋箭牌說：「我不著急啊，彭于晏都還沒結婚呢。」對此，彭于晏則表示兩人私下很少討論這種事，不過他也做出回覆說：「他不急，那我也不急，六哥（胡歌）應該先結婚吧，畢竟他是我的六哥。」表示很期待去參加胡歌的婚禮，至於真命天女何時出現？ 彭于晏則表示一切順其自然。
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