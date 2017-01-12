被粉絲一句話感動 周董請吃飯說到做到
2017/01/12 10:19
周董在演唱會上受一名粉絲感動，答應要請他吃飯，也真的說到做到。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕華語樂壇天王「周董」周杰倫8日起在香港紅館舉行巡演，吸引無數粉絲前往朝聖，11日在點歌迷合唱的環節中，有名鐵粉透露父母和好友都會問他：「16年追星到底是在追什麼？」他也坦承16年一張合照都沒有過，但他仍然甘之如飴，所以回答：「我追的不是星，是一種精神。」這樣的回答讓周董非常感動，當下立刻承諾演唱會結束後請他吃飯，且為證明說到做到，還PO在臉書，讓大家見識到周董的一諾千金
周杰倫近日在香港紅館連開9場「地表最強」巡迴演唱會。（香港明報提供）周董在演唱會上 ，點中一位追了他整整16年的男歌迷，該歌迷稱父母和好友都很疑惑，他追星追16年究竟是在追什麼？但他回答他們：「我追的不是星，是一種精神。」堅定的態度讓周董感動到說要請客，而演唱會結束後，他也真的遵守諾言，請那位歌迷一起吃香港道地點心「公仔麵」，並開心合影，PO上臉書後，許多網友直呼「好羨慕」，大讚天王相當守信用，紛紛分享周董的親民事蹟。
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