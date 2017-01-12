日動畫突破敏感帶！《你的名字》夯爆可望拍成韓劇
2017/01/12 11:23
日本賣座動畫電影《你的名字》在南韓也寫下不錯票房成績，雙方正商討改拍成電視劇。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本動畫電影《你的名字》在各國都寫下票房佳績，而在政治敏感關係的南韓竟也有不錯的反應，因此韓方有意將電影改編成韓劇，兩地的製片公司正在討論版權方面的問題。
據《韓星網》報導，其實要把《你的名字》電視劇化，要經過許多繁複的程序，影片中交換靈魂的設定，需要重新表述，而片中出現的彗星衝撞地球，對日本人的定義，也要改成讓南韓人能夠產生共鳴的內容來表達，不是一件容易事，如果確定簽約，就將開始進行劇本編寫、導演選定及演員面試，最快將在今年上半年，最慢明年上半年就會訂出具體劇集框架，引發民眾熱烈討論。
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