金宇彬、宋仲基最常來 他家是男神集散地！
2017/01/12 09:31
趙寅成（左起）透露家裡餐桌是6人用的，最常來的就是宋仲基、金宇彬。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員趙寅成高大帥氣，是不少女性的夢中情人，連他身邊的好友也都來頭不小，多的是當紅男神，不少粉絲笑虧這大概就是所謂的「物以類聚」，提醒如果趙寅成的「兄弟幫」繼續壯大下去，他可能要買一個更大的餐桌，因為男神們很愛到他家聚會，餐桌太小坐不下就尷尬了。
趙寅成昨上VAPP直播節目，聊到常常來他家聚會的友人們，被主持人笑虧像在辦電影節。（翻攝自韓網）趙寅成昨晚進行直播節目，跟粉絲聊到家裡的餐桌是6人用的，最常來他家裡的人是金宇彬、宋仲基、李光洙和EXO成員D.O.，最近還多了1名，是合作電影《The king》結識的裴晟佑，可說是眾星雲集，而且還是男神集散地，主持人忍不住說：「家裡好像辦電影節一樣。」趙寅成幽默回應：「但沒有紅毯。」他也順便補充，下一次聚會時間，應該會等李光洙《Running man》的拍攝工作結束以後。
趙寅成昨上VAPP直播節目，聊到常常來他家聚會的友人們，被主持人笑虧像在辦電影節。（翻攝自韓網）
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