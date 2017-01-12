「花錢娶進來」！尪撂話宣主權 斷海倫清桃二婚夢
2017/01/12 08:25
海倫清桃被拍到和1名小鮮肉十指緊扣約會，對方不知她已婚，本來論及婚嫁，目前得知她是人妻後超崩潰。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃和結婚18年的老公戴發奎有如8點檔的劇情延燒至今，前天海倫清桃接受訪問時爆料自己遭到家暴，更淚訴只有夫妻之名，18年來對方都不碰她，沒有行夫妻之實，對於此事，戴發奎先支吾其詞一陣，才坦承是因為不舉，「吃威而鋼對身體有用，對心理沒有用。」海倫清桃透露戴不碰她，卻又不准她跟別的男人親近，若跟男生或拍戲搭檔講話，回家就會被罵很久，而日前《壹週刊》拍到她和1名小鮮肉十指緊扣約會，爆料指出該男30多歲，是從事廣告業的富二代，不知海倫清桃已婚，交往2個月的小倆口本論及婚嫁，沒想到她竟突然坦承早已是人妻，讓該男陷入崩潰。
因海倫清桃多日行蹤成謎，老公戴發奎耍狠說，若她要這樣離開，1毛錢也不會給她。（記者陳逸寬攝）據《蘋果日報》報導，對於老婆瞞婚秘愛小鮮肉被拍到一事，戴發奎感到很納悶，認為自己每天都跟她在一起，完全不知道這件事，也不認識這號人物，但目前海倫清桃已2天沒有回家，戴發奎也找不到她，耍狠請記者傳話：「她也不想想看，我花錢娶她進來，這樣栽培她，她為我做事也是應該的啊，如果你找到她，告訴她，她真要這樣離開，1毛錢也不會給她。」不放手的態度相當堅決，海倫清桃想二婚可能恐因此夢碎。
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