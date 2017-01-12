限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

「花錢娶進來」！尪撂話宣主權 斷海倫清桃二婚夢

2017/01/12 08:25

海倫清桃被拍到和1名小鮮肉十指緊扣約會，對方不知她已婚，本來論及婚嫁，目前得知她是人妻後超崩潰。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃和結婚18年的老公戴發奎有如8點檔的劇情延燒至今，前天海倫清桃接受訪問時爆料自己遭到家暴，更淚訴只有夫妻之名，18年來對方都不碰她，沒有行夫妻之實，對於此事，戴發奎先支吾其詞一陣，才坦承是因為不舉，「吃威而鋼對身體有用，對心理沒有用。」海倫清桃透露戴不碰她，卻又不准她跟別的男人親近，若跟男生或拍戲搭檔講話，回家就會被罵很久，而日前《壹週刊》拍到她和1名小鮮肉十指緊扣約會，爆料指出該男30多歲，是從事廣告業的富二代，不知海倫清桃已婚，交往2個月的小倆口本論及婚嫁，沒想到她竟突然坦承早已是人妻，讓該男陷入崩潰。

因海倫清桃多日行蹤成謎，老公戴發奎耍狠說，若她要這樣離開，1毛錢也不會給她。（記者陳逸寬攝）據《蘋果日報》報導，對於老婆瞞婚秘愛小鮮肉被拍到一事，戴發奎感到很納悶，認為自己每天都跟她在一起，完全不知道這件事，也不認識這號人物，但目前海倫清桃已2天沒有回家，戴發奎也找不到她，耍狠請記者傳話：「她也不想想看，我花錢娶她進來，這樣栽培她，她為我做事也是應該的啊，如果你找到她，告訴她，她真要這樣離開，1毛錢也不會給她。」不放手的態度相當堅決，海倫清桃想二婚可能恐因此夢碎。

相關新聞

推薦新聞
「花錢娶進來」！尪撂話宣主權 斷海倫清桃二婚夢 「花錢娶進來」！尪撂話宣主權 斷海倫清桃二婚夢
2017/01/12 08:25
終結2年婚姻 田麗：沒有放不下的 終結2年婚姻 田麗：沒有放不下的
2017/01/12 07:34
G奶火辣米老鼠！AV女優透視裝曬點點 G奶火辣米老鼠！AV女優透視裝曬點點
2017/01/12 09:26
說謊清桃爆外遇 控老公家暴揭無性婚姻 說謊清桃爆外遇 控老公家暴揭無性婚姻
2017/01/12 06:00
柯震東家餐廳年前歇業 沾毒帶衰？ 柯震東家餐廳年前歇業 沾毒帶衰？
2017/01/12 06:32
沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」 沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」
2017/01/12 08:41
18年無性生活 海倫清桃流產也係假ㄟ 18年無性生活 海倫清桃流產也係假ㄟ
2017/01/12 09:07
挨轟難搞 大馬郭雪芙：時間會說話 挨轟難搞 大馬郭雪芙：時間會說話
2017/01/12 07:13
葉蔻行醫忙翻天 唱歌紓壓 葉蔻行醫忙翻天 唱歌紓壓
2017/01/12 06:00
L.A. Boyz出道25年 醫生團員洩計畫合體開唱 L.A. Boyz出道25年 醫生團員洩計畫合體開唱
2017/01/12 08:52
為螢幕合體鋪路 木村嫂遭批居心叵測 為螢幕合體鋪路 木村嫂遭批居心叵測
2017/01/12 08:36
金宇彬、宋仲基最常來 他家是男神集散地！ 金宇彬、宋仲基最常來 他家是男神集散地！
2017/01/12 09:31
《亞洲電影大獎》3月登場 許冠文戰孔侑爭影帝 《亞洲電影大獎》3月登場 許冠文戰孔侑爭影帝
2017/01/12 07:19
苗可麗招認卒仔 不當獨行俠 苗可麗招認卒仔 不當獨行俠
2017/01/12 06:00
黃妃險放棄追追追 一戰成名 黃妃險放棄追追追 一戰成名
2017/01/12 06:00
「不要亂弄妳的胸部」 貝嫂坦承後悔隆乳 「不要亂弄妳的胸部」 貝嫂坦承後悔隆乳
2017/01/12 10:07
蔡英文露臉3次 台片進軍國際影展爭獎 蔡英文露臉3次 台片進軍國際影展爭獎
2017/01/12 09:57
陳勢安被逼婚 開3條件 陳勢安被逼婚 開3條件
2017/01/12 06:00
Lollipop@F驚爆解散 3帥自由合作 Lollipop@F驚爆解散 3帥自由合作
2017/01/12 06:00
藍又時桃花絕緣 怨張芸京搞破壞 藍又時桃花絕緣 怨張芸京搞破壞
2017/01/12 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.