L.A. Boyz出道25年 醫生團員洩計畫合體開唱

L.A. Boyz出道滿25周年，林智文期盼合體開唱。（資料照，記者王文麟攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣第一個嘻哈團體「L.A Boyz」由黃立成、黃立行與林智文組成，當年以洋派饒舌曲風迅速在台走紅，今年更是他們出道25周年，成員林智文雖早已淡出演藝圈退居幕後，改行當醫生，他仍透露期待3人能再合體開唱。

L.A. Boyz由黃立成（右）、黃立行（左）與林智文（中）組成，在90年代紅極一時。（翻攝自黃立成IG）1992年出道的L.A. Boyz，當年憑著嘻哈美式曲風和獨特唱腔紅遍全台灣，是許多6、7年級生的昔日偶像，可惜3人在成軍5年後宣告解散，3人朝向各自的人生規劃發展，其中年紀最小的林智文選擇赴美學醫，目前已在洛杉磯開業，成為骨科醫生。

《蘋果日報》報導，淡出螢光幕多年的林智文，近日受訪被問及是否會懷念演藝圈？他說：「很多事情，體驗過就可以了。」但對於L.A. Boyz今年出道25周年，許多粉絲都期盼3人何時再度合體，他表示相當樂意，也的確有再計劃開演唱會，但目前因黃立行處於半退休狀態，所以一切還在討論中。