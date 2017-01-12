G奶火辣米老鼠！AV女優透視裝曬點點

明日花綺羅擁有G奶身材。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲日本人氣AV女優明日花綺羅出道8年，不管是在日本或者台灣都擁有超高人氣，最近她的推特追蹤人數突破30萬大關，她還大方上傳性感照，感謝粉絲一路以來對她的支持，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

明日花綺羅很用心經營個人的社群網站，時常會分享一些生活照及性感照，最近人在夏威夷度假的她，為了慶祝推特追蹤人數突破30萬，把自己打扮成性感惹火的小老鼠，上身穿著透視黑點點裝，藏不住白皙飽滿的G奶，露出纖細水蛇腰，讓不少粉絲都直喊「凍末條」。

明日花綺羅為感謝粉絲突破30萬，上傳性感照片請大家眼睛吃冰淇淋。（翻攝自推特） 明日花綺羅性感照。（翻攝自推特） 明日花綺羅性感照。（翻攝自推特） 明日花綺羅性感照。（翻攝自推特）