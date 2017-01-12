沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」

導演李安成名前的幕後推手，竟是高齡90歲的女星盧燕。（双喜提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣大部分人都知道導演李安成名前的故事，因為找不到工作機會，在家當了6年的家庭主夫，最後才抓到機會拍攝《推手》一戰成名，但不為人知的是李安在這段奮鬥過程中，曾經遇過多位貴人相助，其中之一便是曾三度獲選金馬獎的祖師級女星盧燕。

三度榮獲金馬獎肯定的女星盧燕，是導演李安電影路上的貴人。（翻攝鳳凰娛樂）

《聯合報》報導，以「慈禧太后」這個角色出名的女星盧燕，今年已經高齡90歲，頂著一頭銀白髮的她，在受訪時透露自己與李安之間的忘年之交，她曾向許多好萊塢的製片人推薦李安，卻都因為華人的身分遭到打槍，為了鼓勵年輕有才華的李安，盧燕甚至主動提議演出《推手》中的「陳太太」一角，且不收片酬，可惜美國人始終不買單，直到後來中影願意投資該片，但前提是選角必須由中影執行，當時李安還著急著問盧燕：「該怎麼辦？」讓盧燕好氣又好笑的回：「還怎麼辦，你快拍吧！」

後來李安接續想拍《囍宴》，但因為同志題材太敏感，加上一樣是華人的關係，哪怕是這次盧燕還拉來陳沖一起無酬演出，美國片商依舊打槍李安，最後中影決定投資《囍宴》，一樣想用自己的演員，這也讓李安、盧燕、陳沖錯失了合作機會，但李安也沒有忘本，在電影《色.戒》排了一段打麻將的畫面，請來盧燕客串其中一個搭子，才真正完成三人合作的心願。