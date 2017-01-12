《亞洲電影大獎》3月登場 許冠文戰孔侑爭影帝

《屍速列車》孔劉角逐「第十一屆亞洲電影大獎」影帝。（車庫娛樂提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕由亞洲電影大獎學院舉辦的「第十一屆亞洲電影大獎」，11日公布各獎項入圍名單，國片《一路順風》共入圍3項，其中男主角許冠文在錯失金馬影帝後，將與中國演員范偉再戰「最佳男主角」，南韓夯片《屍速列車》的人氣主角孔侑也加入這次戰局，競爭激烈。

《一路順風》入圍「最佳電影」、「最佳男主角」、「最佳原創音樂」等3項，是今年唯一代表台灣爭獎的電影。

《一路順風》許冠文角逐「第十一屆亞洲電影大獎」影帝。（甲上提供）南韓相較之下則是豐收年，包括《屍速列車》、《下女的誘惑》、《哭聲》、《密探》、《潘朵拉》等片皆入圍，其中《下女的誘惑》更獲6項提名，成入圍大贏家；《屍速列車》也獲5項提名，成績不俗。

「最佳電影」由《一路順風》對上南韓《哭聲》、《密探》、日本《吹不響的小風琴》、中國《我不是潘金蓮》；影后部分，則由《我不是潘金蓮》范冰冰力抗《德惠翁主》孫藝珍、《夢の花嫁》黑木華及《幸運是我》惠英紅。

「第十一屆亞洲電影大獎」將於3月21日舉行。

「第十一屆亞洲電影大獎」完整入圍名單：

http://2016.tiff-jp.net/news/en/files/2017/01/11thAFANominationList2017.pdf